Kraftwerk Kleintal unterstützt Amphibienschutz am Urnersee

Das EWA-Kraftwerk Kleintal in Isenthal ist mit dem Label «Naturemade Star» zertifiziert, der höchsten Umweltzertifizierung in der Stromproduktion. Das Label fördert auch ökologische Verbesserungen: So konnte jetzt der Amphibienschutz entlang der Bauerstrasse zwischen Seedorf und Bauen deutlich erhöht werden.