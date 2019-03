Kraftwerk Schächen ist auf Kurs Beim Bau des Kraftwerks Schächen läuft alles nach Plan. Ende 2019 soll die kleinere Winterturbine in Betrieb genommen werden, im März 2020 dann die beiden grossen Sommerturbinen. Urs Hanhart

Dank günstiger Witterung im bisherigen Jahr sind die Bauarbeiten am Schächen schnell vorangekommen. (Bild: PD)

Ende September 2018 erfolgte in Bürglen der Spatenstich für das Kraftwerk Schächen. An diesem 21,4-Millionen-Franken-Projekt ist das Elektrizitätswerk Altdorf (EWA) als Hauptaktionärin mit 51 Prozent beteiligt. Ebenfalls im Boot sind der Kanton Uri mit 34 und die Korporation Uri mit 15 Prozent.

An der zweiten Generalversammlung der Kraftwerk Schächen AG, die am Mittwoch im Beisein der lückenlos vertretenen Aktionäre am EWA-Hauptsitz in Altdorf abgehalten wurde, konnte Verwaltungsratspräsident Werner Jauch mit erfreulichen Nachrichten aufwarten. «Wir sind gut auf Kurs. Aber das Projekt bleibt weiterhin sehr anspruchsvoll, denn der Terminplan ist sehr eng», betonte Jauch.

«Dank der günstigen Witterung im ersten Quartal 2019 konnten wir gute Baufortschritte erzielen. Wir hoffen nun, dass es in diesem Stil weitergeht.»

Jauch orientierte detailliert über den aktuellen Stand der Arbeiten. Bei der Wasserfassung seien die Betonarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der 2,5 Kilometer langen Druckleitung werde derzeit an mehreren Orten gleichzeitig gearbeitet. Als anspruchsvollster Abschnitt gelte der Bereich Kirchenrütti. «Insgesamt sind mittlerweile Druckleitungsrohre auf einer Länge von einem Kilometer verlegt, was rund 40 Prozent der Gesamtlänge entspricht», verriet der VR-Präsident. Die Kraftwerkszentrale sei im Rohbau zu 90 Prozent fertig.

Strom für 3600 Haushalte

In seinem Ausblick sagte Jauch: «Unser Ziel ist es, die Wasserfassung bis Ende September 2019 ganz fertigzustellen und die Druckleitung komplett einzubauen. Auch die Kraftwerkszentrale sollte bis dahin bereit sein.» Die kleine Winterturbine soll Ende 2019 in Betrieb genommen werden. Und die beiden grossen Sommerturbinen sollen Ende des ersten Quartals 2020 ans Netz. Das Kraftwerk Schächen ist für eine Jahresproduktion von 16,4 GWh ausgelegt, was dem Stromverbrauch von rund 3600 Haushalten entspricht.

Im Weiteren wies Jauch darauf hin, dass dieses Kraftwerksprojekt in mehrfacher Hinsicht eine grosse Herausforderung sei. «Wir bauen mitten im Urner Talboden, im belebten sowie dicht bebauten Wohn- und Wirtschaftsraum, was sehr anspruchsvoll ist», so Jauch. «Zudem muss bei der Realisierung die West-Ost-Verbindung mit eingeplant werden.»

Rund 40 Firmen sind beteiligt

Rund 40 Urner Firmen sind am Bau dieses Grossprojektes beteiligt, womit die Investitionssumme zu einem überwiegenden Teil in Uri bleibt.

Nach der Inbetriebnahme wird das Kraftwerk Schächen dem Kanton Wasserzinsen in Höhe von 240 000 Franken bringen. Zum Schluss hatte der Verwaltungsratspräsident noch einen Tipp für die Bevölkerung auf Lager. «Der Kraftwerksbau ist für einmal sichtbar und bringt den Anwohnern die Nutzung der wichtigsten Urner Ressource Wasserkraft zur Eigenproduktion praktisch vor die Haustür», so Jauch. «Es lohnt sich, beispielsweise bei einem Sonntagsspaziergang, einen Blick auf die Bauarbeiten zu werfen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.»