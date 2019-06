ETH-Studenten nehmen Urner Kraftwerke unter die Lupe Studenten der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie haben im Rahmen einer Exkursion das Kraftwerk Bürglen sowie die Baustelle des Kraftwerks Schächen untersucht.

ETH-Studenten erhalten Einblicke in den Betrieb der Wasserkraftwerke. (Bild: PD)

(pd/RIN) Sie stecken zwar mitten in den Bachelor-Arbeiten, trotzdem haben ETH-Studenten kürzlich die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen des Kraftwerkbaus und -betriebs genutzt. Die Reise ging schon früh am Morgen los. Nach einer Stärkung mit Kaffee und Gipfeli stellte ihnen Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung von EWA, das Unternehmen und im Speziellen die Themen Kraftwerksbau und -betrieb näher vor. Die Studenten der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) packten die Gelegenheit beim Schopf und richteten eine ganze Reihe von Fragen zu unterschiedlichen Themen aus dem Energiebereich an den Experten.

Nach einer Besichtigung des Kraftwerks (KW) Bürglen gewährte Projektleiter Simon Kempf Einblicke in die Baustelle des KW Schächen mit der Wasserfassung beim KW Bürglen und der Verlegung der Druckleitung entlang der Klausenstrasse. «EWA baut als eines der wenigen Energieunternehmen in der Schweiz noch neue Wasserkraftwerke», so Professor Robert Boes, Leiter der VAW. «Nach dem KW Schächen folgt bereits das KW Erstfeldertal. Das würden wir uns dann im nächsten Jahr gerne anschauen.»