Krankenkassenversicherung Dank kostenbewussten Urnerinnen und Urnern: Die Krankenkassen-Prämien bleiben in Uri weiterhin tief Ein jährlicher moderater Anstieg ist aber auch im Kanton Uri festzustellen. Für 2022 fällt dieser Anstieg jedoch weniger stark an, wie noch im Jahr zuvor.

Ein Anstieg der Krankenkassen-Prämien ist auch im Kanton Uri festzustellen, jedoch nur ein moderater. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Uri weist seit Jahren mitunter die tiefsten Krankenkassenprämien auf. Nur Appenzell Innerrhoden ist noch etwas preisgünstiger. Gemäss einer Mitteilung der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion ist dies unter anderem auf das kostenbewusste Handeln der Urnerinnen und Urner, aber auch auf die zweckmässige Gesundheitsversorgung im Kanton Uri zurückzuführen. Dennoch steigen auch in Uri die Krankenkassenprämien jedes Jahr moderat an. Die durchschnittliche Prämienbelastung pro Person sieht für das Jahr 2022 ein Plus von 0,5 Prozent (2021: +0,8%) vor. Für die Erwachsenen in Uri bedeutet dies eine durchschnittliche Prämienerhöhung von 1.30 Franken pro Monat. Die mittleren Prämien der jungen Erwachsenen und Kinder dagegen sinken pro Monat durchschnittlich um 0.80 Franken respektive um 0.20 Franken.

Die Covid-19-Pandemie hat sich bisher noch nicht negativ auf die Krankenkassenprämien ausgewirkt, schreibt der Kanton Uri in der Mitteilung. Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Prämienanstieg sowohl schweizweit wie auch in Uri gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Folgejahre seien noch nicht absehbar.(inf)