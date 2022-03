Krieg in der Ukraine Urnerinnen und Urner treffen sich zur Friedenskundgebung in Altdorf Auf dem Rathausplatz in Altdorf findet am Donnerstag eine überparteiliche Kundgebung für den Frieden statt.

Weltweit sind die Menschen entsetzt und empört über den russischen Angriff auf die Ukraine und das damit verbundene menschliche Leid. Auch die Menschen in Uri sichern den leidtragenden Männern, Frauen und Kindern ihre Solidarität und Unterstützung zu. So findet auf dem Rathausplatz in Altdorf am Donnerstag, 10. März, eine breit abgestützte, überparteiliche Friedenskundgebung mit Beteiligung der beiden Urner Landeskirchen statt.

Eine Kerze mitbringen

«Wir rufen die Urnerinnen und Urner auf, zahlreich an der Kundgebung teilzunehmen und damit ein starkes Zeichen für den Frieden zu setzen», schreibt das Organisationskomitee in ihrer Mitteilung. Um 19 Uhr läuten die Kirchenglocken, ab 19.15 Uhr findet die Platzkundgebung mit Musik und Reden der unterstützenden Organisationen statt. Alle Teilnehmenden werden gebeten, eine Kerze mitzubringen. Der Anlass dauert bis gegen 20 Uhr und sei bewilligt.

Die Friedenskundgebung wird von folgenden Urner Organisationen und Parteien getragen: CVP/Die Mitte und Junge Mitte, FDP und Jungfreisinnige, Grüne, Junge Grünliberale, SP und Juso, SVP und Junge SVP, die Römisch-Katholische Landeskirche Uri und Reformierte Landeskirche Uri, der Gewerkschaftsbund Uri, Syna sowie der Klimastreik Uri. (pd/RIN)