Der KTV Altdorf ist in arger Rücklage Altdorf verliert auswärts deutlich gegen ein stark aufspielendes Team aus Baden. Das hohe Spieltempo überforderte die Altdorfer ein ums andere Mal. Die Lage wird immer ungemütlicher.

Die Lage für Amer Zildzic (am Ball) und den KTV Altdorf ist prekär. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 15. Dezember 2018)

Nachdem die Altdorfer am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den TV Möhlin nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder einmal einen Sieg einfahren konnte, herrschte Zuversicht, dass die Mannschaft auch auswärts gegen Baden punkten kann. Doch die Altdorfer mussten wieder einen herben Rückschlag einstecken und verloren mit 30:20.

In der Startphase der Partie konnte das Auswärtsteam noch gut mithalten. Beide Torhüter konnten sich mit je zwei Paraden in Szene setzen. Altdorf fand dann vor allem offensiv ins Spiel und konnte jeweils mit einem Tor vorlegen. Doch das Heimteam kam immer wieder zu einfachen Abschlüssen und liess nicht locker. Pascal Bühler, der wohl explosivste Rückraumspieler der Liga, erarbeitete sich durch seine schnellen Seitwärtsbewegungen immer wieder vorzügliche Abschlusspositionen. Im gesamten Spiel bekamen ihn die Urner nicht unter Kontrolle und er avancierte mit sieben Toren zum Toptorschützen.

In der Pause bereits fünf Tore im Hintertreffen

Auf Seiten der Altdorfer hielt das Trio um Fabian Auf der Maur, Amer Zildzic und Florian Henrich dagegen, welches zehn der elf Tore in der ersten Halbzeit erzielte. Eine etwas unnötige Zeitstrafe nach rund 20 Minuten gegen Altdorf nutzte Baden aus und vergrösserte den Vorsprung von einem auf fünf Tore bis zum Seitenwechsel. Der Pausenrückstand von 16:11 war dahingehend gerechtfertigt, dass die Defensive der Altdorfer nie wirklich zur nötigen Stabilität fand.

Auch in der zweiten Halbzeit vermochte der KTV Altdorf über weite Strecken dagegenzuhalten. Der Rückstand pendelte sich bei fünf bis sechs Toren ein. Da die Urner für den Torerfolg jeweils viel härter arbeiten mussten, schien das Spiel einseitiger, als es tatsächlich war. Doch in der Schlussviertelstunde zerfiel das Spiel der Urner komplett. Badener Gegenstösse waren die Folge von technischen Fehlern und Abschlüssen nach festgefahrenen Angriffsaktionen. Zuerst vermochte Torhüter Amrein noch mit einer Doppelparade dagegenzuhalten, doch kurz darauf war dann auch der letzte Widerstand der Altdorfer gebrochen. Der STV Baden bestrafte die Urner Nachlässigkeiten konsequent und zog bis zum Ende der Partie auf 30:20 weg.

Absenz von Marius Kasmauskas war zu spüren

Baden hat früh verstanden, dass der KTV mit dem schnellen Umschaltspiel grosse Mühe bekundet. Auch durch ihr breites Kader konnte das Heimteam das Spieltempo über 60 Minuten hochhalten. Beim KTV fehlte Marius Kasmauskas das letzte Mal gesperrt. Seine fehlende Klasse machte sich an diesem Abend bemerkbar. War das gesamte Offensivspiel doch klar auf den Schultern des bereits erwähnten Trios verteilt.

Nach der Niederlage bildet der KTV Altdorf weiterhin zusammen mit Emmen das Schlusslicht in der Tabelle. Altdorf ist in den nächsten Spielen dringend auf Punkte angewiesen, um den Abstand auf das rettende Ufer zu minimieren. Doch die nächste Aufgabe wird nicht einfacher. Altdorf trifft am Samstag, 2. März, auswärts auf Tabellenführer Endingen. (pd/pz)