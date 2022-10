Kultur Isenthal heisst «sagenhafte Welt» willkommen Am 5. November ist das Ensemble von Nina Ackermann mit Innerschweizer Sagen zu Gast im Isenthal.

In den kommenden Wochen ziehen Nina Ackermann und Walter Sigi Arnold als Sagenerzählende durch die Dörfer der Tourismusregion Klewenalp. Sie halten die Tradition des Erzählens hoch und sorgen dafür, dass dieses wichtige Kulturgut weitergeführt wird in einer Zeit, wo alles fast nur noch digital abläuft und der Konsum an oberster Stelle steht. Sagen sind Geschichten, in denen die destruktive Kraft und die konstruktive Kraft miteinander kämpfen. Fast immer gewinnt dabei das Gute. Diese teilweise unheimlichen Geschichten haben etwas Erzieherisches an sich. Das ist der Grund, weshalb sie immer weitergegeben werden. Eine grosse Bedeutung hat dabei auch der Dialekt, der das Zuhören dieser spannenden Geschichten erst recht spannend und einzigartig macht.

Sagen aus der ganzen Innerschweiz

Nina Ackermann erzählt Sagen der Innerschweiz mit viel Theatralik. Bild: Karin Gaiser

Am vergangenen Samstagabend liessen sich im Rahmen der «Sagenhaften Zeit» fast 40 Gäste im Hotel Seerausch in Beckenried von den Innerschweizer Sagen und den damit verbundenen kulinarischen Besonderheiten verzaubern. «Die vom Theater Buochs bestens bekannte Schauspielerin Nina Ackermann hat dabei im schönsten Nidwaldner Dialekt spannende Sagen aus der ganzen Innerschweiz erzählt, begleitet von dazu passender Volksmusik», schwärmte Karin Gaiser Aschwanden nach der erfolgreichen Premiere. Sie hat als Geschäftsführerin der Tourismusregion Klewenalp die Abende im Rahmen der «Sagenhaften Zeit» in verschiedenen Orten der Region organisiert. Nina Ackermann verstand es dabei, mit viel Gestik und Mimik das Publikum vom ersten Moment an in ihren Bann zu ziehen und für die Sagen zu begeistern. «Es war, als ob man hautnah in die Sagen integriert würde beim Zuhören von Nina Ackermann», schwärmte eine begeisterte Besucherin.

So zeigte sich das Musikensemble am ersten Sagenabend in Beckenried. Bild: Karin Gaiser

Am Samstag, 5. November 2022, findet nun der nächste Sagenabend mit Nina Ackermann und ihren musikalischen Begleitern im Hotel Urirotstock im Isenthal statt. Kulinarisch erwartet die Besucher nebst Apéro, Vorspeisen und Dessert ein Isenthaler Alp-Schwein-Filet.