Kultur Jodlerklub Bärgblüemli tritt nach langer Pause wieder auf Am kommenden Freitag kann der Jodlerklub Bärgblüemli endlich wieder ein Kirchenkonzert in der Heimatgemeinde durchführen.

Der Jodlerklub Bärgblüemli. Bild: PD/Valentin Luthiger

Aus bekannten Gründen durfte man in den letzten beiden Jahren kaum proben und konnte daher auch nicht auftreten. Umso mehr freut es die «Bärgblüemler», nun in der Pfarrkirche Schattdorf ein vielfältiges und bodenständiges Programm präsentieren zu dürfen. Am kommenden Freitag, 22. April tritt der Jodlerklub Bärgblüemli ab 19.30 Uhr nach dieser langen Zeit endlich wieder in der Heimatgemeinde auf.

Das soll nicht nur ein schöner Auftritt für die Jodler werden, sondern auch bereits eine erste Hauptprobe für das anstehende Jodlerfest in Andermatt. Der Abend wird unter dem Motto «Liäderfahrt» durchgeführt: Dabei soll das Publikum auf eine Reise durch verschiedenste urchige Kompositionen mitgenommen werden.

Nebst altbekannten Melodien werden die Jodler vier Lieder, welche sie während den vergangenen beiden Jahren einstudiert haben, zum ersten Mal aufführen. So haben gespannte Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, «s’Ankebälli» von Adolf Stähli, «Was i gspüre» von Ueli Moor sowie das Festlied für den kommenden Sommer, «d’Guenibuebe» von Robert Fellmann, zum ersten Mal in Schattdorf zu hören. Dazu kommt der traditionelle «Jänzigratjutz», mit welchem der Jodlerklub 2019 nationale Berühmtheit erlangt hat, da er damals in einem Einspieler der weltbekannten Netflix-Serie «Better Call Saul» vorgekommen ist. Ergänzt wird das Programm mit einer weiteren Aufführung eines Festlieds: Das Jodlerquartett der Familie Zanini wird das Lied «S’ Liächt i dir» von Silvia Bürgi-Häfliger vortragen, welches auch im Juni in Andermatt zu hören sein wird.

Abgerundet wird der musikalische Abend vom Ländlertrio Echo vom Sunnähalb aus Bürglen. Die Ländlerkapelle ist bekannt für tänzige Musik und wird die Gemüter des Publikums mit Stücken von berühmten Komponisten wie Rees Gwerder, Erwin Kryenbühl oder Arthur Brügger beglücken. Der Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf freut sich bereits jetzt darauf, gemeinsam mit vielen bekannten Gesichtern in das grosse Festjahr starten zu dürfen.