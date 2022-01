Kultur Kunst in den Urner Geschäften: Schaufensterausstellung geht in die zweite Runde Das Malstudio Nakocart lädt ein zu einem Winterspaziergang der besonderen Art: Noch bis 31. Januar erhellen Kunstgemälde in Urner Schaufenstern die kalten Tage.

Aktuell läuft in Altdorf, Erstfeld und Schattdorf die Schaufensterausstellung der Malkursteilnehmerinnen und -teilnehmer des Malstudios Nakocart von Naci Kocaslan und findet grossen Anklang sowohl bei den teilnehmenden Unternehmen als auch bei den Besuchern.

Liebevoll werden die Bilder der Kursteilnehmenden des Malstudios Altdorf in den ausstellenden Geschäften in Szene gesetzt. Bild: Naci Kocaslan (Altdorf, 17. Januar 2022)

Die Idee dazu, Bilder der Kursteilnehmer des Altdorfer Malstudios in den Schaufenstern der Urner Unternehmer auszustellen, ist aus der Not geboren. Die Pandemie machte lange Zeit das Treffen in Innenräumen unmöglich. «Da musste ich umdenken und eine Lösung finden, die eine Ausstellung trotzdem ermöglicht, ohne die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher zu gefährden», erzählt Naci Kocaslan, der Initiator und Malkursleiter. Im Januar 2021 wurde das Projekt zum ersten Mal durchgeführt und schon damals meldeten sich viele Urner Firmen, die ihre Schaufensterflächen zur Verfügung stellen wollten.

132 Bilder von 47 Kunstschaffenden sind zu sehen

Dieses Jahr machen noch mehr Geschäfte bei der Aktion mit. Bild: Naci Kocaslan (Altdorf, 17. Januar 2022)

Eigentlich war es als einmalige Aktion gedacht, aber die Resonanz war so positiv und die Nachfrage von Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung nach einer weiteren so gross, dass er sich zu einer erneuten Aktion entschloss. Waren es beim ersten Mal schon 32 teilnehmende Geschäfte, so sind es diesmal 41. 132 Bilder von 47 Kunstschaffenden werden gezeigt. Es ist ein schöner Vorwand und Anlass, sich die Stiefel zu schnüren, in den warmen Mantel zu schlüpfen und einen Spaziergang der besonderen Art zu machen. In jedem Schaufenster sind die Dorfpläne angebracht mit den nächstgelegenen Ausstellungspunkten, sodass man irgendwo anfangen kann und sich so ganz individuell von Fenster zu Fenster leiten lassen kann. Jedes Bild ist sorgfältig und passend zu den angebotenen Produkten ausgewählt und von den Geschäftsinhabern liebevoll in Szene gesetzt.

«Dieses Projekt führen wir bewusst im Januar durch, weil in diesem Monat in vielen Geschäften eine Flaute herrscht»,

erklärt Naci Kocaslan. Auch sei für viele Menschen der Januar nicht so ein beliebter Monat. «Das möchten wir mit unserer Schaufensterausstellung ändern, Freude machen und bisschen Farbe in den Alltag bringen», so Kocaslan.