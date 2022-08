Kunst aus dem Kloster Vergessenes Handwerk: Historisches Museum Uri erhält wertvolle Schenkung Weil das handwerkliche Wissen rund um Klosterarbeiten verloren geht, hat Trudi Ziegler-Baumann diese Technik gleich selbst studiert. Entstanden sind über Jahre viele Kunstwerke, die die Flüelerin nun dem Historischen Museum Uri vermacht.

Die Sammlung des Historischen Museums Uri in Altdorf ist um einen Schatz reicher: Trudi Ziegler-Baumann hat dem Museum kürzlich ihre Sammlung von Klosterarbeiten vermacht. «Dort werden die Objekte nun gut und sachgemäss aufbewahrt», sagt die Flüelerin. Und was Trudi Ziegler besonders freut: Das Historische Museum Uri plant, Objekte aus ihrer Sammlung regelmässig im Rahmen der Weihnachtsausstellungen den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen.

Trudi Ziegler aus Flüelen kennt das Kunsthandwerk der Klosterarbeit. Ihre Sammlung hat sie nun dem Historischen Museum Uri geschenkt. Bild: PD

Klosterarbeiten sind religiöse Kunsthandwerke mit einer langen Geschichte, heisst es in der Mitteilung des Historischen Vereins Uri. Klöster stellten sie einst mit viel Fleiss und handwerklichem Geschick her. Der Begriff umfasst eine Vielzahl an Objekten wie beispielsweise Reliquientafeln, Wachsfiguren oder Andachtsbilder. Hergestellt werden sie aus Golddraht, Metall, Wachs, Papier, Glas, Haaren oder ganz anderen Materialien. Der Ursprung der Klosterarbeiten liegt im Reliquienkult. Der Wunsch, Reliquien mit Golddraht zu umwickeln, sie mit kostbar gefassten Glas- oder Edelsteinen zu verzieren, sie in einen Rahmen oder Gehäuse einzubetten, entstand im Barock. Insbesondere im 16. und 17. Jahrhundert seien die Klosterarbeiten äusserst gefragt gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Handwerkstechniken vor dem Vergessen bewahren

Zwischenzeitlich waren die einst gefragten Handwerkstechniken fast in Vergessenheit geraten. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er-Jahren wurden die üppig verzierten Kunstobjekte zudem verpönt, sodass sie zum Teil selbst aus Kirchen verschwanden. Der aufwendig gefertigte Altarschmuck, die kunstvoll verzierten Heiligenfiguren und ihre Reliquien wanderten in die Keller und Abstellkammern der Pfarreien. Der Verein schreibt:

«Auch die Zahl der Ordensschwestern nahm laufend ab – und mit ihnen das Wissen um die Herstellung der filigranen Schmuckstücke.»

Daher gebe es selbst in den Klöstern heute kaum noch Frauen und Männer, welche das Handwerk der Klosterarbeiten beherrschen. Vor allem, weil kaum je etwas schriftlich festgehalten wurde.

Trudi Ziegler hatte sich vor rund dreissig Jahren zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Handwerkstechniken zur Herstellung von Klosterarbeiten kennen zu lernen und sie vor dem Vergessen zu bewahren. Da man noch vor zwei Jahrzehnten noch kaum Informationen über Klosterarbeiten im Internet fand, besuchte Trudi Ziegler Klöster im In- und Ausland, studierte verschiedenste Objekte ganz genau und versuchte, da und dort Informationen über die Fertigungstechniken zu erhalten.

Das Wissen der Flüelerin ist im In- und Ausland gefragt

Inzwischen hat Trudi Ziegler nicht nur unzählige Objekte selbst hergestellt und diverse Ausstellungen mitgestaltet. Die Flüelerin wurde zu einer gefragten Person auf dem Gebiet der Klosterarbeiten. Sie gab ihr Wissen auch in Kursen weiter, sodass inzwischen wieder eine stattliche Anzahl Personen die Handwerkstechniken beherrschen. Unlängst hat Trudi Ziegler mit Barbara Baumann ein Buch über die verschiedenen Handwerkstechniken verfasst. Das Buch «Klosterarbeiten. Anmutiges Kunsthandwerk neu entdeckt – Techniken und Projekte» erschien 2020 im Berner Haupt-Verlag.

Das Museum ist wieder offen Nach langer Sommerpause ist das Historische Museum Uri in Altdorf am Mittwoch in die Herbstsaison gestartet. Neben der ständigen Ausstellung zeigt das Museum derzeit eine Sonderausstellung zum 150-Jahr-Jubiläum des Kantonsspitals Uri. Es beleuchtet verschiedene Ereignisse aus der Geschichte des Spitals. Die Herbstsaison dauert bis am 16. Oktober. Gruppen mit Voranmeldung können die Ausstellung auch ausserhalb der Öffnungszeiten besuchen – mit oder ohne Führung sowie mit oder ohne Apéro. Mehr Infos gibt es online unter www.hvu.ch.

Das Historisches Museum Uri empfängt nach der Sommerpause wieder Besucherinnen und Besucher. Archivbild: Urner Zeitung

Trudi Zieglers Wissen ist inzwischen über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Immer wieder wird sie angefragt, ob sie Klosterarbeiten restaurieren könne. Selbst Klöster selbst gehören heute zu ihren Auftraggebern oder fragen bei ihr nach Rat. Gelegentlich bekommt Trudi Ziegler-Baumann auch Objekte geschenkt.

Objekte werden ausgestellt

Über die Jahre ist bei Trudi Ziegler in Flüelen eine schöne Sammlung selbstgefertigter Kunstwerke zusammengekommen. Der Historische Verein Uri sei stolz und dankbar, dass Trudi Ziegler diesen Schatz nun im Historischen Museum Uri vermacht hat. Hin und wieder werden einige Objekte von Trudi Zieglers Sammlung in den Ausstellungen zu sehen sein. (pd/RIN)