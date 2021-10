Kunst Seelisberger Künstler stellt in Zürich aus Simon Ledergerber ist bei der Werkschau bei «Ruettimann Contemporary» prominent vertreten.

Simon Ledergerber zeigt eine sogenannte «In situ»-Installation und eine Werkserie aus gemischten Medien auf Leinwand. Bild: PD

In seiner Ausstellung zeigt Thomas Ruettimann von «Ruettimann Contemporary» drei etablierte Schweizer Künstler und zwei internationale Newcomer. Die Arbeiten von Simon Ledergerber, Alexander Bühler und Thilo Hoffmann werden mit Werken von Aoife Dunne, einer jungen Künstlerin aus Dublin, und Hannah Parr aus dem englischen Bournemouth ergänzt. Die Werkschau ist bis am 30. Oktober in einer Pop-up-Location in Zürich Wiedikon zu sehen.

Der Urner Künstler Simon Ledergerber. Bild: Urs Hanhart

Der Urner Künstler Simon Ledergerber zeigt in der Gruppenausstellung «Pushing Ground» mit «Menschenwerk» eine monumentale und tiefsinnige «In situ»-Installation sowie eine neue grossformatige Werkserie aus gemischten Medien auf Leinwand.

Integration natürlicher Substanzen

Der 1977 in Seelisberg geborene Simon Ledergerber beschäftigt sich stark mit der Integration vorgefundener, meist natürlicher Substanzen in den Schaffungsprozess. Die Arbeit des gelernten Holzbildhauers umfasst Installationen, Skulpturen, Kunst am Bau, Gemälde und Papierarbeiten. Ledergerber wurde innerhalb der Schweiz bereits mehrfach ausgezeichnet und nahm an verschiedenen Gruppenausstellungen teil. 2018 erhielt er eine Soloshow in der Kunsthalle Arbon.