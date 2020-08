Kunst- und Kulturstiftung Uri schreibt Werkjahr sowie die Förderungsbeiträge aus Zum 39. Mal vergibt die Kunst- und Kulturstiftung das Urner Werkjahr sowie Projekt- und Förderungsbeiträge. Die Bewerbungsrichtlinien wurden dieses Jahr aber leicht angepasst.

Der Urner Künstler Andreas Wegmann wird anlässlich der Ausstellung eine raumgreifende Klanginstallation im Danioth-Pavillon gestalten. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

(mah) Zum 39. Mal vergibt die Kunst- und Kulturstiftung das Urner Werkjahr sowie Projekt- und Förderungsbeiträge. In den vergangenen 38 Jahren hat sie Urner Kulturschaffende mit rund 1,1 Millionen Franken unterstützt. Dieses Jahr wird die Bewerbungsfrist für die Beiträge leicht angepasst, sie läuft bis am 2. Oktober. In einer Mitteilung teilt die Stiftung zudem weitere Änderungen mit: So werde im Jahr 2020 kein Atelierplatz vergeben. Dafür werde im kommenden Jahr ein Platz im Zentralschweizer Atelier in New York für das Jahr 2023 ausgeschrieben.

Ausserdem will die Stiftung Mehrfachbewerbungen vermeiden: Kunstschaffende können sich neu nur noch für ein Förderungsinstrument bewerben. Auch die Möglichkeit, sich um einen Werkankauf zu bewerben, wurde vollständig gestrichen. «Durch die Schaffung der kantonalen Kunstankaufskommission übernimmt diese nun die Aufgabe der Ankäufe in die kantonale Kunstsammlung», erläutert die Präsidentin des Kuratoriums, Elisabeth Fähndrich, diese Änderung.

Bislang konnten Kulturschaffende maximal dreimal einen entsprechenden Beitrag der Stiftung erhalten: Auch diese Regelung wurde überarbeitet: Neu ist die Zahl an Beiträgen unbeschränkt. «Damit wollen wir auch für renommiertere Kulturschaffende einen Anreiz schaffen, sich erneut um einen Beitrag der Kunst- und Kulturstiftung Uri zu bewerben», so Fähndrich. Der Preisträger des Vorjahres wurde bisher jeweils von der Bewerbung ausgeschlossen. Diese Klausel wurde aus demselben Grund aufgehoben.

Fachkuratorium entscheidet über die Vergabe von 20'000 Franken

Sich für die Beiträge bewerben können Kunst- und Kulturschaffende, welche schon mindestens drei Jahre in Uri wohnhaft sind. Ausserdem ist auch jeder teilnahmeberechtigt, der zu einem früheren Zeitpunkt bereits einmal acht Jahre im Kanton Uri wohnhaft war. Den Entscheid, wer die Beiträge und das Werkjahr schliesslich erhält, fällt ein neunköpfiges Fachkuratorium. Entscheidend für die Vergabe seien die Dokumentation, der Leistungsausweis und die Präsentation der ausgestellten Werke im Haus für Kunst Uri, so die Stiftung. Das Urner Werkjahr, die höchste Auszeichnung, ist mit 20'000 Franken dotiert, Förderungsbeiträge mit 4'000 bis 10'000 Franken und Projektbeiträge mit 2'000 bis 6'000 Franken.

Die Ausstellung wird am 5. Dezember eröffnet und soll dieses Jahr erneut einen Querschnitt durch das aktuelle Urner Kulturschaffen in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Literatur, Tanz, Theater, Film, Foto und Neue Medien zeigen. Im Rahmen der Werk- und Förderungsausstellung im Haus für Kunst Uri wird der Urner Künstler Andreas Wegmann auf Einladung des Kuratoriums eine raumgreifende Klanginstallation im Danioth-Pavillon sowie im Vorraum des Pavillons gestalten.