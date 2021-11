Kunst- und Kulturstiftung Von Uri nach New York: Musikerin Franziska Bruecker erhält Platz in Atelier 40'000 Franken gehen an Urner Künstler und Künstlerinnen. An der 40. Werk- und Förderungsausstellung präsentieren Kunstschaffende in Altdorf ab dem 4. Dezember ihre Werke.

Franziska Bruecker aus Uri an einem Auftritt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 7. Dezember 2019)

Am Samstag vergibt die Kunst- und Kulturstiftung in Altdorf an der 40. Werk- und Förderausstellung Förderungs- und Projektbeiträge. Eine der Auserwählten ist die 33-jährige Altdorferin Franziska Bruecker. Sie hat für das Jahr 2023 den Platz im Zentralschweizer Atelier in New York erhalten.

Sie beeindruckte die Jury mit einer vielschichtigen Installation mit dem Titel «Zoom Fatigue» und mit ihrem eigenständigen Schaffen an der Schnittstelle von Musik und visueller Kunst, schreibt die Kunst- und Kulturstiftung in einer Mitteilung. Das Kuratorium würdigt die Arbeit der in Zürich wohnhaften Künstlerin als «experimentell, forschend und sowohl musikalisch als auch visuell überzeugend».

Veränderung in Göschenen

Die Kunst- und Kulturstiftung sprach sieben Künstlern und Künstlerinnen Beiträge in Höhe von 40'000 Franken. Insgesamt hatten sich 22 Personen beworben.

Unter den von der Jury Auserwählten sind die in Göschenen wohnhaften Karin Wälchli und Guido Reichlin, die als «Chalet5» seit Jahren gemeinsam arbeiten. Sie erhalten einen Förderungsbeitrag in der Höhe von 10’000 Franken. Sie zeigen in der Ausstellung unter dem Titel «Vor Ort» zwei in den Raum greifende Bild-Installationen, die sich mit der Veränderung der Landschaft in Göschenen im Zusammenhang mit dem Bau der zweiten Röhre befassen.

Werk von «Chalet5». Bild: PD

Einen Förderungsbeitrag von 8000 Franken erhält die Urner Künstlerin Nathalie Bissig, die in der Ausstellung im Haus für Kunst eine Serie von Zeichnungen zeigt und sich in den kommenden Monaten nun ihrer fotografischen Arbeit vertieft widmen will. Mary Anne Imhof sowie Hanspeter Keller erhalten ihrerseits Förderungsbeiträge von 6500 Franken respektive 4500 Franken für «ihre akribischen Arbeiten an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst», so die Stiftung.

Das Werk von Mary Anne Imhof. Bild: PD

Junge Künstler werden gefördert

Der Urner Musiker Dave Gisler wird von der Kunst- und Kulturstiftung mit einem Projektbeitrag von 6000 Franken ausgezeichnet. Der Jazzgitarrist möchte mit diesem Geld seine neuste CD sowie die anschliessende Releasetour mitfinanzieren. Der junge Urner Künstler Matteo Petruzzi erhält einen Projektbeitrag von 5000 Franken für den Ausbau seiner Objektinstallation «materiale rotabile». In der Werk- und Förderungsausstellung zeigt der Urner Kulturschaffende drei von 15 Fallblattanzeigenelemente der SBB, die er vor der Verschrottung bewahrt hat. Mit dem Ausbau der Installation sollen gemäss Stiftung diese Elemente in neue Konstellationen gebracht werden.

Eröffnungstag und Übergabefeier am 4. Dezember Die Preise der Kunst- und Kulturstiftung Uri werden anlässlich einer Feier am Samstag, 4. Dezember 2021, 17 Uhr, im Haus für Kunst übergeben. Die Feier findet als Zertifikatsveranstaltung und mit einer Maskenpflicht statt. Die Werk- und Förderungsausstellung kann gleichentags zwischen 11 und 17 Uhr frei besucht werden. Es gilt das Schutzkonzept des Hauses für Kunst Uri. Die Ausstellung ist bis am 9. Januar 2022 geöffnet. Je nach Massnahmen, welche vonseiten des Bundes oder des Kantons Uri verfügt werden, kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. (zfo)

Sonderausstellung von Daniel Wicky

Im Rahmen der diesjährigen Werk- und Förderungsausstellung der Kunst- und Kulturstiftung Uri zeigt der in Altdorf wohnhafte Daniel Wicky im Danioth-Pavillon sowie in dessen Vorraum eine Werkschau mit dem Titel «Die Hefte + Die Zeit». Daniel Wicky hat für 2021 die «Carte Blanche» des Kuratoriums erhalten. Die Werk- und Förderungsausstellung ist bis am 9. Januar 2022 im Haus für Kunst Uri geöffnet.