Kunst Zwei Urner in Paris auf den Spuren des Malers Franz Fedier Zum 100. Geburtstag des bekannten Urners entsteht ein Filmprojekt, das ein Team bis nach Frankreich führt.

Franz Fedier in Paris in den 1950er-Jahren. Bild: Privatarchiv Franz Fedier

Für ein Filmprojekt über den Urner Künstler Franz Fedier (1922–2005) weilt diese Woche ein Filmteam in Paris, wie dieses in einer Mitteilung schreibt. Zur Crew gehören neben der Enkelin des Künstlers auch die beiden Urner Reto Indergand (Ton) und Felice Zenoni (Regie). Im Film begibt sich Alma Fedier auf eine Reise, welche sie zu den wichtigsten Lebensstationen ihres Grossvaters führt. Die Reise beginnt in Bern, führt in Fediers Heimat Uri, danach über Luzern und Basel nach Paris. In den 1950er- und 1960er-Jahren lebte Franz Fedier in der Kunstmetropole an der Seine, wo er auch Kontakte zu Künstlern wie Alberto Giacometti und Miró pflegte.

Von links nach rechts: der Altdorfer Filmemacher Felice Zenoni, Alma Fedier, die Enkelin des Künstlers, und Reto Indergand (Ton) beim Dreh diese Woche in Paris. Bild: Mesch & Ugge AG/PD

Fedier zählt zu den bedeutendsten Exponenten abstrakter Malerei in der Schweiz. Das Filmprojekt kommt dank Urner Unterstützung zu Stande. Mit von der Partie sind neben dem Kanton Uri auch die Gemeinden Altdorf und Erstfeld, die Dätwyler-Stiftung und die Otto Gamma-Stiftung sowie viele Freiwillige vor und hinter der Kamera. Im Anschluss an Paris werden die Dreharbeiten Ende August in Uri fortgesetzt.

Ausser dem Kinofilm, der Anfang Januar 2022 lanciert wird, sind zum 100. Geburtstag von Franz Fedier auch Ausstellungen und Kunstaktionen an verschiedenen Orten in der Schweiz geplant. Das Haus für Kunst Uri widmet Franz Fedier seine Frühlingsausstellung 2022. (zgc)