In Spiringen soll eine Kunsteisbahn realisiert werden

(pz) Zu debattieren gaben an der Versammlung die Gemeinderatswahlen. Weil für das verstorbene Mitglied Michael Mattli kein Nachfolger gefunden werden konnte, hat der Gemeinderat Monika Herger-Müller vorgeschlagen. An der Versammlung erklärte sie jedoch, dass sie das Amt nicht annehme. Stattdessen hat sie Margrith Baumann-Arnold vorgeschlagen, die jedoch an der Versammlung nicht teilnahm. Bei der Abstimmung fielen schliesslich 40 Stimmen auf Baumann-Arnold, nur 4 auf Herger-Müller. 10 Stimmberechtigte haben sich enthalten.

Wie Gemeindeschreiber Rolf Baumann auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, habe Margrith Baumann-Arnold nun innerhalb von zehn Tagen die Möglichkeit, eine schriftliche Begründung bei der Gemeinde einzureichen, falls sie das Amt zum Gemeinderatsmitglied nicht antreten möchte. Rolf Baumann bedauert, dass es zu diesem Schritt kommen musste. «Der Amtszwang ist das letzte Mittel, das wir anwenden können.» Wiedergewählt wurden die Mitglieder Anton Arnold-Christen, Tobias Imhof-Planzer und Heinz Scheiber.