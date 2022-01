Kunstrad Zwei Urner Schwestern erhalten Gold und Bronze Grosser Erfolg für die Schwestern Nelly und Linda Ackermann am Regio-Cup Mitte im Kunstrad: Gemeinsam erreichen sie den ersten Platz im Zweier-Kunstrad.

Die Schwestern Nelly (links) und Linda Ackermann. Bild: PD

Am vergangenen Wochenende fand in Baar der Regio-Cup Mitte im Kunstrad statt. In der Kategorie U11 Einer-Kunstrad siegte Nelly Ackermann (9 Jahre alt) mit grossem Vorsprung zu den Mitbestreiterinnen mit einer sehr sauberen Kür.

Linda (12 Jahre alt) erhielt mit einer fast perfekten Kür in der Kategorie U15 Einer-Kunstrad die Bronzemedaille mit neuer persönlicher Bestleistung. In der Kategorie U15 Zweier-Kunstrad, in der Linda und Nelly zum ersten Mal teilnahmen, erhielten sie die Goldmedaille. (pd/cn)