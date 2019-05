Kunstrasen ist ausgeträumt: Altdorfer lehnen Projekt des Fussballklubs ab Die Altdorfer folgen der Empfehlung des Gemeinderats: Mit 1872 Nein- zu 1278 Ja-Stimmen wird das Projekt Kunstrasen beerdigt. Philipp Zurfluh

Die Stimmbürger haben entschieden. 59,4 Prozent der Altdorf lehnen das 2,9-Millionen-Franken-Kreditbegehren für den Umbau der Suworwmatte auf Kunstrasen ab, 40,6 Prozent stimmen dafür. Die Stimmbeteiligung lag bei 48,3 Prozent. Das Resultat ist mit grosser Spannung erwartet worden, die kommunale Vorlage gab im Vorfeld viel zu reden.

Der Altdorfer Gemeinderat hat das Ansinnen des grössten Fussballklubs des Kantons Uri bekämpft und empfahl, die Vorlage abzulehnen. Für ihn war die Vorlage «unverhältnismässig teuer, nicht notwendig und ökologisch fragwürdig». Im Vergleich mit anderen Kunstrasen sei das Projekt rund 850’000 Franken teurer. Die Mehrkosten sind einerseits auf den Hochwasserschutz für den Kunstrasenplatz zurückzuführen, andererseits auf die speziellen topografischen Verhältnisse, argumentierte der Gemeinderat. Der FC Altdorf argumentierte damit, dass die Bespielbarkeit der vorhandenen Rasenplätze gerade mal bei knapp 50 Prozent liegen würde. «Trainings- und Meisterschaftsbetrieb sind mit einem Kunstrasen für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt», betonte der Fussballklub.

Regierungsrat und Landrat sprechen je halbe Million für Altdorf, Schattdorf und Erstfeld

Zur Vorgeschichte: Mit dem Wegfall von Trainingsfussballplätzen auf dem Areal Kastelen in Schattdorf entstand 2012 ein Mangel an Trainingsflächen für die Fussballvereine Schattdorf und Altdorf. Nachdem die Realisierung einer regionalen Sportanlage im Urner Talboden nicht möglich war, haben der Regierungsrat und der Landrat entschieden, für den Bau von Kunstrasenplätzen in den Gemeinden Erstfeld, Schattdorf und Altdorf je 500’000 Franken als A-fonds-perdu-Beitrag zur Verfügung zu stellen. An solche Projekte sind Bedingungen geknüpft. So müssen die Bauvorhaben bis 2020 begonnen haben, und die vom Kanton subventionierten Anlagen müssen bei freien Kapazitäten auch nicht-ortsansässigen Vereinen zu gleichen Konditionen zur Verfügung gestellt werden.

Der Gemeinderat hat im Frühsommer 2018 entschieden, das Projekt aufgrund der weit überdurchschnittlichen Kosten nicht auszuführen. Der FC Altdorf gab sich jedoch mit diesem Entscheid nicht zufrieden und sammelte Unterschriften. Schliesslich reichte der Klub eine Initiative mit 882 beglaubigten Unterschriften ein. Damit wurde das Kunstrasen-Projekt zur Abstimmung vorgelegt.

Update folgt...