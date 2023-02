Kunststoff in der Luft Das bedeuten die Grossbrände im Recyclingcenter in Schattdorf für die Umwelt Während zwei Bränden in einem Recyclingcenter in Schattdorf Anfang Jahr sind grössere Mengen des Kunststoffs Polyurethan in die Umwelt gelangt. Erste Untersuchungen deuten auf keine grössere Gefährdung für die Umwelt hin.

Innerhalb von einer Woche brannte es im Recyclingcenter in Schattdorf gleich zweimal. Nachdem die Feuerwehr den ersten Brand eines Materiallagers mit Isolationsmaterial aus dem Kühlschrankrecycling in der Silvesternacht trotz erschwerender Föhnwinde löschen konnte, entzündete sich dasselbe Materiallager nur sechs Tage später, am 6. Januar, ein zweites Mal. Das Urner Amt für Umwelt hat daraufhin Untersuchungen zur Belastung der Umgebung durchführen lassen, wie es in einer Mitteilung schreibt.

Am 6. Januar brannte es erneut in Schattdorf. Bild: Kantonspolizei Uri

Denn durch die beiden Brände gelangten grössere Mengen des Kunststoffs Polyurethan in die Umwelt, der unter anderem bei Kühlschränken als Dämm- und Dichtungsmittel verwendet wird. Je nach Herstellungsart und Zusatzmitteln weise Polyurethan unterschiedliche Eigenschaften auf, die sich auf die Umwelt auswirken können, schreibt das Amt für Umwelt in seiner Mitteilung weiter.

Nun sind erste Resultate der Probenahmen bekannt. Diese weisen leicht erhöhte Werte eines Flammschutzmittels auf. Auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, sogenannte PAK, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material – also etwa auch beim Grillieren – entstehen, konnten in erhöhter Konzentration nachgewiesen werden. Die Werte liegen aber immer fünf Mal tiefer als der Orientierungswert bei Brandschäden. Insgesamt weisen die Ergebnisse dieser ersten Untersuchung nicht auf eine problematische Belastung für Menschen hin.

Im Sinn der Vorsorge empfiehlt das Amt für Umwelt den Anwohnerinnen und Anwohnern, Reste des Isoliermaterials, das sich möglicherweise noch auf Kinderspielgeräten oder Sitzgelegenheiten im Aussenraum abgelagert hat, abzuwischen und mit dem Hauskehricht zu entsorgen. (mka)