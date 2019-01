Lachen und singen statt Trachtentanz Am vergangenen Samstag ging die Premiere des diesjährigen Erstfelder Trachtentheaters über die Bühne. Die beteiligten Akteure überzeugten im Lustspiel «Hochzyt in Liebiwil» in allen Belangen. Robi Kuster

Von links: Tamara Stampfli (Pia Walker), Samuel Steiner (Kurt Wyrsch) und Rosetta Hösli (Rosanna Sargenti) im diesjährigen Theaterstück der Trachtengruppe Erstfeld. (Bild: Hans Zgraggen, Erstfeld, 9. Januar 2019)

Normalerweise erwartet man von einer Trachtengruppe, dass sie Tänze aufführt. Das ist in Erstfeld zwar immer noch so, aber Anfang Januar verhält sich dies jeweils etwas anders. Dann ist nämlich traditionsgemäss Theaterzeit. Bei mehreren Aufführungen trifft sich die Theaterfamilie zum Theaterspiel und zum Gesang im Casino sowie zum anschliessenden gemütlichen Zusammensein im «Theaterstübli».

Wer nicht im Theater mitspielt, hilft im Hintergrund oder singt im Trachtenchor mit, der das Geschehen auf der Bühne gesanglich begleitet. Das Theater der Trachtengruppe ist aus dem Erstfelder Dorfleben längst nicht mehr wegzudenken. Die Gruppe kann auch seit Jahren auf bewährte Spielerinnen und Spieler zählen, die dem Erstfelder Theater den Stempel aufdrücken.

Ensemble hat Verjüngung erfahren

In den vergangenen Jahren war aber auch eine deutliche Verjüngung des Ensembles feststellbar. Fast die Hälfte der Spielerinnen und Spieler, die beim diesjährigen Theater mitwirken, sind wenig über zwanzig. Rebecca Schuler und Luca Zberg stehen erstmals auf einer Theaterbühne. Luca spielte allerdings auch schon in der Begleitmusik mit. Röbi Schmid engagiert sich zum zweiten Mal als Darsteller. Patricia Birchler ist das vierte Mal und Dani Walker das fünfte Mal dabei. Alle fügen sich optimal in das Team ein, dem mit Kurt Wyrsch, Pia Walker und Rosanna Sargenti äusserst erfahrene Leute angehören. Sie alle überzeugten bei der Premiere vom Samstag in allen Belangen.

Erinnerungen an Liselotte Pulver

«Hochzyt in Liebiwil» rührt keine Tränen, weil es traurig wäre. Hier kann der Besucher einfach herzhaft über gut gewählte Sprüche, Verstrickungen und Spielwitz lachen. Die Komödie stammt von Josef Brun. Liebiwil war wohl ein kleiner ländlicher Ort, von wo auch der Autor stammte. Die Verbindung von Landbeiz und Bauernhof war in früheren Zeiten keine Seltenheit. Genau an einem so idyllischen Ort spielt sich das Geschehen ab. Samuel Steiner (Kurt Wyrsch) ist verwitwet und hat zwei gar unterschiedliche Töchter. Der Vergleich zur Verfilmung von «Kohlhiesels Töchter» mit Liselotte Pulver ist unverkennbar. Käthi ist ungehobelt, ungepflegt und aufmüpfig. Uschi erscheint gepflegt, sanft und lieblich. Sie arbeitet auswärts, während Käthi zu Hause den Hof betreut und der Vater im Gasthof zum Ochsen vergeblich auf Gäste wartet. Es ist deshalb durchaus verständlich, dass er seine Töchter verheiraten möchte, um für die Zukunft gesichert zu sein.

Dieses Vorhaben ist aber alles andere als einfach. Der Vater sucht deshalb Hilfe bei der Psychologin Rosetta Hösli (Rosanna Sargenti), welche die wilde Käthi (Patricia Birchler) zähmen soll. Rosetta Hösli ist aber selber Psychopathin und verschärft das Problem von Samuel Steiner noch mehr. Käthi lässt sich nicht therapieren, schon gar nicht von Rosetta Hösli, die noch Wilhelm Hasenbein, einen Assistenten, mit sich führt, der lediglich zur Belustigung beiträgt. Als mit Tamara Stampfli (Pia Walker) auch noch eine Heiratsvermittlerin auf dem Hof auftritt, die Felix Döbeli (Luca Zberg) zu einer Heirat verhelfen soll und dann selber in die Fänge ihrer Gefühle gerät, ist die allgemeine Ruhe vollends gestört. Bis sich alles wieder einigermassen eingependelt hat, geht es drunter und drüber in Liebiwil. Dies erfordert besonderes Geschick aller Beteiligten. Alle meistern ihre Aufgabe bravourös.

Trachtenchor mit einer Uraufführung

Das Theater in Erstfeld wird jeweils auch musikalisch begleitet. Anders als in früheren Jahren ist die Musik aber im Stück integriert. Die Gitarrenspieler agieren im Hintergrund, und die Spielerinnen und Spieler singen gemeinsam den Gospelsong «When The Saints Go Marching In». Sie begrüssen und verabschieden auf diese Weise das Publikum auf originelle Art und Weise. Der Chor mit Michel Huser tritt zwischen dem ersten und zweiten Akt mit zwei Liedern auf. Das erste Werk, «Urnerland i Herrgotts Hand» von Michel Huser, ist sogar eine Uraufführung – nach einer Idee von Hans Murer. Beim zweiten dürften sich viele an die legendären Brüder Wiedmer erinnern. Der Chor singt «Bärgbächli» in einer angepassten Version. Beide Lieder sind sehr schön gestaltet und gefallen im Lied- und Jodelteil. Das Musikalische kommt aber nach drei Abendaufführungen auch im «Theaterstübli» zum Tragen.

Verdiente Spieler und Helfer geehrt

Insgesamt animiert die Theateraufführung zum Lachen und zum gemütlichen Zusammensein. Aber auch die Ehrungen verdienter Spielerinnen und Spieler wurden in die Premiere integriert. In diesem Jahr waren es Bernadette Wipfli (fünfmal Regie), Patricia Birchler (fünfmal Coiffeuse und Maskenbildnerin) und Daniel Walker (fünfmal Mitspieler). Allzu ernst sollte man die Geschehnisse auf der Theaterbühne allerdings nicht nehmen. Es dient lediglich der Unterhaltung. Die Bühne wurde neu von Xaver Epp gestaltet. Sie passt ausgezeichnet zur ländlichen Umgebung von Liebiwil. Im Hintergrund sorgen Othmar Walker, Bettina Gisler, Claudia Furrer, Karin Stadler und Patricia Birchler für das Licht, die Requisiten, die Kostüme und Masken. Alles in allem ist das Theater in Erstfeld eine sehr gelungene Sache. Mit andern Worten: Es lohnt sich, eine der Aufführungen zu besuchen.