Lädelisterben Altdorfer Traditionsgeschäft «Herrenmode Marcel» schliesst Die Schaufenster bei Herrenmode Marcel waren schon voller, und überall hängen Rabattschilder. Grund dafür ist Marcel Wullimanns wohlverdienter Ruhestand nach 39 Jahren.

Von links: Brigitta Wullimann, Marcel Wullimann und «die gute Seele» Salomé Epp. Bild: PD

Berufung statt Beruf – so versteht Marcel Wullimann seine Arbeit seit jeher. Er habe eigentlich noch immer Freude daran, sagt er, aber es sei ja schöner aufzuhören, solange das so sei. Am 17. Juli ist Schluss. Marcel Wullimann sieht seiner Pensionierung also mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen. «Jetzt hoffen wir, dass wir noch ein paar Jahre gesund bleiben und es geniessen können», sagt er. Mit «wir» meint er auch seine Frau Brigitta, die ihn auf dem ganzen Weg begleitet hat. Auch sie hat mit «Miss B» jahrzehntelang ein eigenes Geschäft für Damenmode geführt.

Es bleibt das Positive

1982 hat Marcel Wullimann in Erstfeld angefangen, als seine Frau noch seine Freundin und Angestellte war. Bereits 1985 erfuhr der Laden einen Umbau und eine Vergrösserung. Im Jahre 2000 zog das Paar mit seinen jeweiligen Geschäften Tür an Tür nach Altdorf. Auch in Stans war Herrenmode Marcel während 28 Jahren, bis letzten Dezember, anzutreffen. «Es gab zwar schwierige Zeiten», räumen die Wullimanns ein, «aber nie so, dass wir zu zweifeln begonnen hätten.» Zu 99 Prozent seien die Erlebnisse positiv gewesen, sagt Brigitta Wullimann. Und ihr Mann Marcel sagt:

«Mode ist etwas Emotionales. Sie ist sozusagen die Verpackung des Menschen, sagt etwas über ihn aus und gehört zu seiner Persönlichkeit.»

Regelmässig war der 66-Jährige an Modemessen in Italien und Deutschland anzutreffen. Für ihn ist Verkauf zum grossen Teil auch Psychologie. Es gehe darum, den Menschen mit seinen Bedürfnissen zu spüren.

Persistenz und Treue

Der Kundenkreis der Wullimanns reicht bis Luzern. Dieser Tage statten viele langjährige Kunden dem Altdorfer Modegeschäft einen letzten Besuch ab. Auch die Angestellte Salomé Epp ist Marcel und Brigitta Wullimann seit langem treu – seit 26 Jahren, um genau zu sein. «Salomé ist die gute Seele im Betrieb», wie Marcel Wullimann findet. Kurz vor seinem Ruhestand ist er dankbar für 39 Jahre, die lehrreich und beflügelnd waren. Für die Zukunft äussert er die Hoffnung, dass sich die Altdorfer Gewerbebetriebe gegenseitig noch stärker unterstützen. Nicht wenigen jedenfalls wird Herrenmode Marcel fehlen, aber das ist ja letztlich ein gutes Zeichen.