Lager bereitet Zentralschweizer Jugendliche aufs Autofahren vor Ein Urner hat mit 43 weiteren Personen im Tessin seine ersten Fahrversuche gewagt und die Theorieprüfung erfolgreich absolviert.

Alle 44 Teilnehmer des Jugendfahrlagers haben die Theorieprüfung bestanden. (Bild: PD)

(pd/ml) 44 Jugendliche haben kürzlich am TCS-Jungendfahrlager im Tessin teilgenommen. Unter ihnen war auch ein Urner. Durchgeführt wurde das Lager von den Zentralschweizer TCS-Sektionen Uri, Schwyz, Zug und Waldstätte.

Unter Anleitung der Instruktoren, langjährige und erfahrene Fahrlehrer, tasteten sich die Jugendlichen auf der Flugpiste von Ambri-Piotta gezielt an die ersten Fahrmanöver heran. Für die praktischen Fahrübungen wurden von Opel Schweiz sechs Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. In Ergänzung zum praktischen Teil absolvierten die Jugendlichen zahlreiche Theoriestunden und den Nothelferkurs.

Eine Woche mit Fokus auf Fahrübungen und Theorie

Am letzten Tag des Jugendfahrlagers stand die Theorieprüfung auf dem Programm. Alle 44 Teilnehmer haben diese Prüfung mit Erfolg absolviert. «Es zeigte sich einmal mehr, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in dieser Woche auf die Fahrübungen und die Theorie fokussieren konnten», sagt Instruktor Pascal Wettstein. Teilnehmer Sandro Troxler bestätigt dies und ergänzt: «Das Lager war für die relativ kurze Zeit sehr intensiv, trotzdem wurde ein guter Mix an Freizeit, ‹Bögele› und Autofahren gefunden. Dass wir alle die Theorieprüfung bestanden haben, war nur möglich dank dem super Leiterteam und dem Zusammenhalt der Teilnehmenden.» Pünktlich zum 18. Geburtstag erhalten die Teilnehmer nun den Lehrfahrausweis.

Das Jugendfahrlager richtet sich primär an Jugendliche ab 16 Jahren, die auf dem Weg zur Autoprüfung sind. Im Vordergrund stehen das praktische Fahrtraining, der Nothelferkurs sowie das Absolvieren der Verkehrstheorieprüfung. Auch Themen wie «Abstand halten» und «Ablenkung im Strassenverkehr» werden vermittelt und geschult. Für einzelne Bereiche werden die Polizei und TCS-Patrouilleure beigezogen.

Auch im kommenden Jahr wird das Jugendfahrlager durchgeführt. Es findet vom 1. bis 7. August statt. Anmeldungen werden bereits jetzt vom TCS-Sekretariat in Luzern sowie vom VAZ in Erstfeld entgegengenommen.