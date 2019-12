«Landfrauenküche»: Urnerin holt sich Rang 2 bei SRF-Wettkochen Theres Marty aus Bürglen überzeugte ihre Mitstreiterinnen am zweitbesten. Gewinnerin ist die Bündnerin Flurina Candinas.

Die Urnerin Theres Marty sicherte sich den zweiten Rang. Bild: SRF

(zf) Sieben Landfrauen aus sieben Regionen haben sieben Wochen lang um die Wette gekocht. Am Samstag wurde nun die Beste der 13. Staffel von «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche» auserkoren - dies verpackt in einer dreistündigen Sendung moderiert von Nik Hartmann. Dabei schwangen die sieben Protagonistinnen nochmals den Kochlöffel, diesmal allerdings gemeinsam: In einem freundschaftlichen «Kochbattle» traten die Landfrauen gegen die Schweizer Junioren-Kochnationalmannschaft an.

Zuvor hatte jede Landfrau die Mitstreiterinnen zu sich zum Essen eingeladen. Mit von der Partie war auch die Urnerin Theres Marty aus Bürglen. Sie tischte ihren Mitstreiterinnen Hohrückensteaks mit Polenta-Schnitten und Kohlrabi auf. In jeden Gang baute sie auch den Uristier ein.

Wer Theres Marty besuchen möchte, muss hoch hinaus und darf keine Höhenangst haben. Denn die Köchin wohnt in der Billen auf 1100 Metern über Meer ob Bürglen. Hier befindet sich der Hof der Familie Marty. Was man von hier oben zu sehen bekommt, entschädigt jede einzelne Kurve: Die Aussicht ins Schächental ist schlicht atemberaubend.

Theres Marty in ihrer Küche. Bild: SRF

Die Familie Marty besteht neben Theres aus ihrem Mann Meinrad «Meiri», ihren drei Töchtern Yvonne, Lydia und Helen und ihrem Sohn Hans-Peter. Auch die Katze Lara mit ihren zwei Jungen, vier Kühe, zwei Rinder und drei Geissen gehören dazu. Jedes einzelne Mitglied trug seinen Teil zum Gelingen der «Landfrauenküche» bei. Das war auch nötig, denn der Winter ist im Anmarsch. Im Garten von Theres Marty wächst gegen Ende des Jahres nicht mehr viel. Die letzten Kohlrabis sparte sie sich für den Hauptgang auf. Das Hohrückensteak stammte vom eigenen Rind. Es wurde im Steamer langsam gegart und danach scharf angebraten.

Beim Kochen wurde die 39-jährige Landfrau tatkräftig von ihrer ältesten Tochter Yvonne unterstützt. Die gelernte Metzgerin weiss genau, auf was sie bei der Zubereitung des Fleischs achten muss. Vielleicht der entscheidende Vorteil, um im Finale hoffen zu können...

In der Samstagabendsendung auf SRF wurde die Spannung nochmals richtig hochgefahren: Ritschi und die Stubete Gäng sorgen dabei für Stimmung und musikalische Leckerbissen. Und die Landfrauenband Senn & NonSenns hatte für die sieben Damen eine ganz besondere musikalische Überraschung im Gepäck.

Als Gewinnerin wurde schlieslich die Bündnerin Flurina Candinas ausgerufen. Neben Ruhm und Ehre durfte sie einen Geschenkgutschein von 6000 Franken entgegen nehmen. Die Urnerin Theres Marty konnte sich über Rang zwei freuen (5000 Franken Gutschein). Rang drei sicherte sich die Nidwaldnerin Manuela Achermann (3000 Franken Geschenkgutschein).