Landgericht Uri Geldwäscherei: Urner wird freigesprochen Ein Langzeitarbeitsloser hat grössere Bargeldbeträge nach Russland geschickt. Weil es ihm nach der zweiten Sendung merkwürdig vorkam, ging er zur Polizei – und wurde selbst angezeigt.

Exklusiv für Abonnenten

Das Landgericht Uri hat einen Mann vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen, der Bargeld nach Russland verschickt hat. Offenbar war dieser ohne Verdacht zu schöpfen von Betrügern als so genannter «Money Mule» (zu Deutsch: Geldesel) eingespannt worden. Dem Mann wurde Geld von einem gehackten Konto überwiesen, das dieser abzuheben und in bar nach Russland zu verschicken hatte.

«Bei Ihnen hätten alle Alarmglocken läuten müssen», sagte der Landrichter zum Freigesprochenen. Denn die vermeintliche Arbeitgeberin habe ihn zum illegalen Handeln angestiftet, indem der Mann etwa gegenüber der Post falsche Angaben machen musste. Das Geld sollte von aussen nicht erkennbar sein und auf keinen Fall deklariert werden, wie ihm aufgetragen wurde.

Ein Urner hat für eine geringe Provision Geld von seinem Konto abgehoben und dieses nach Russland geschickt. Symbolbild: Gaëtan Bally/Keystone

«Sie haben naiv und leichtsinnig gehandelt», so der Richter. «Aber in diesem Fall ist die Leichtgläubigkeit nicht strafbar.» Denn das Gericht habe darüber befinden müssen, ob der Mann vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt habe. Dazu hätten ihm aber die Zusammenhänge klar sein müssen. Es gebe keinen Beweis dafür, dass er über die Herkunft der Vermögenswerte Bescheid wusste.

Selbstständig zur Polizei gegangen

Der Mann hatte bei der Verhandlung vor Landgericht ausgesagt, er habe sich gewundert, dass das Geld heutzutage nicht per E-Banking überwiesen werde. Die Anweisungen habe er als Sicherheitsmassnahmen vor Diebstahl von Briefträgern verstanden. Dass es sich dabei um Geldwäscherei handelte, kam dem Mann nicht in den Sinn – bis er nach einer zweiten Transaktion stutzig wurde. Darauf meldete er sich selbstständig bei der Polizei, um sich Rat zu holen. Diese jedoch zeigte den Mann an, wodurch er in die Mühlen der Justiz gelangte. Immerhin konnte die zweite Brief-Sendung abgefangen werden. Das zurückgesandte Couvert brachte der Mann unverzüglich auf den Posten.

Das Gericht kommt nun zum Schluss, dass der Mann nach der zweiten Sendung zu neuen Erkenntnissen gelangt sein musste. «Er wäre sonst sicher nicht zur Polizei gegangen», hält es im Dispositiv fest. «Ihm ist bildlich gesprochen ‹ein Licht aufgegangen›.» Der Gang zur Polizei habe ihn vor einer Strafe bewahrt, führte der Richter aus. Dieser sei ein Hinweis darauf, dass er nicht vorsätzlich gehandelt habe. Ein Grund für die Leichtgläubigkeit dürften die Lebensumstände des Mannes gewesen sein. Denn zuvor war er mit wenigen Ausnahmen über mehrere Jahrzehnte dauerhaft arbeitslos. «Ich war einfach heilfroh, eine Arbeit gefunden zu haben», hatte er im Rahmen der Verhandlung ausgesagt. Nun werden dem Mann 500 Franken Genugtuung ausbezahlt sowie alle Kosten von über 10'000 Franken erlassen – auch weil sich das Verfahren über sechs Jahre hinzog.

Ein Schaden bleibt

Der Richter betonte aber: «Sie müssen sich bewusst sein, dass der Bank ein Schaden von rund 17'000 Franken entstanden ist.» Denn die erste Geldsendung muss in Russland angekommen sein, ohne dass sie die Polizei abfangen konnte. Die Bank übernahm daraufhin den Schaden, welcher der Frau entstand, deren Konto gehackt wurde. «Das ist nicht vollständig, aber auch auf Ihr Verhalten zurückzuführen.» Nach der offiziellen Urteilsverkündigung gab der Mann zu, einen Fehler begangen zu haben. «Ich werde mich ein Leben lang daran erinnern.»