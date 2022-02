Landgericht Uri Im Internet statt auf die grosse Liebe auf Kriminelle gestossen – 25-Jähriger wegen Geldwäscherei verurteilt Ein Mann aus Afghanistan hatte sich am Dienstag vor dem Urner Landgerichtspräsidenten II wegen Geldwäscherei zu verantworten. Offensichtlich war er zu leichtgläubig – und bekannte sich schuldig.

Die Gerichtsverhandlung am Dienstag wäre beinahe geplatzt. Die Dolmetscherin, die aus Brig hätte anreisen sollen, hatte den Termin verpasst. Weil der Beschuldigte einwilligte, konnte die Verhandlung aber trotzdem stattfinden – auf Hochdeutsch. Im Notfall hätte man die Dolmetscherin per Telefonkonferenz zuschalten können, was jedoch nicht notwendig war. Der 25-jährige Mann aus Afghanistan, der im Kanton Uri wohnt, bekannte sich am Dienstag im Gerichtssaal in Altdorf schuldig. Er bereue, was er getan habe. Als Entschuldigung sagte er in gebrochenem Deutsch: «Ich habe nicht alle Regeln gekannt.»

Er sei kein Schwerkrimineller, befand auch Landgerichtspräsident II Philipp Arnold an der Verhandlung. Trotzdem habe der Beschuldigte Fehler gemacht. «Naivität und Gutgläubigkeit im Internet wurden ihm zum Verhängnis.» Arnold ermahnte den Beschuldigten denn auch, sich künftig vorsichtiger zu verhalten. «Dinge sind manchmal anders, als sie auf den ersten Blick erscheinen.»

Auf Machenschaften von Kriminellen hereingefallen

Der Beschuldigte hat im Internet Kontakt mit einer unbekannten Frau geknüpft. Die Hoffnungen auf die grosse Liebe haben sich aber nicht erfüllt. Im Gegenteil: Der Mann aus Afghanistan hat die Frau in der realen Welt nie kennen gelernt. Vielmehr ist er wohl auf Machenschaften von Kriminellen hereingefallen und hat sich damit der Geldwäscherei schuldig gemacht. Philipp Arnold:

«Kriminelle suchen häufig Geldboten im Internet.»

Und das hat sich abgespielt: Auf bekannten Internetplattformen in der Schweiz wollten 59 Privatpersonen von überall aus dem Land und vereinzelt aus dem benachbarten Ausland Gegenstände erwerben und zahlten den vorgegaukelten Kaufpreis, der zwischen 200 und 3000 Franken lag, auf ein Konto des Beschuldigten ein. Dieser schickte das Geld – abzüglich einer Provision – an Drittpersonen. Auch erhielt er von einer unbekannten Täterschaft Gutschriften per E-Banking auf sein Konto.

«Dadurch wurde die Herkunft, das Auffinden und das Einziehen dieser Gelder verschleiert», hält die Staatsanwältin in der Anklageschrift fest. «Der Mann wusste oder nahm zumindest in Kauf, dass die von der unbekannten Täterschaft auf sein Konto gutgeschriebenen Gelder aus einem Verbrechen herrührten.» Im Laufe der Ermittlungen gab er zu, dass er sich Gedanken über die Strafbarkeit seines Handelns gemacht habe. Zudem hatte er seinen Briefkasten mit einem falschen Namen beschriftet. Auch hat er, weil das die unbekannte Täterschaft so wollte, selbst dann noch weitere Konti auf seinen Namen eröffnet und diese für deliktische Tätigkeiten verwendet, als sein Konto von den Strafverfolgungsbehörden bereits gesperrt worden war.

Weil der Mann geständig ist, fand die Verhandlung in einem abgekürzten Verfahren statt. Das heisst, die Anklageschrift wurde zum Urteil erklärt. Der Mann wird zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Diese wird bedingt ausgesprochen bei einer Probezeit von 2 Jahren. Dazu wurde eine Busse von 5000 Franken ausgesprochen. Diese rechtfertigt sich für die Staatsanwaltschaft mit dem Grundsatz: «Crime doesn’t pay – Geld, das mit Straftaten erlangt wurde, ist dem Täter abzunehmen.»

59 Privatpersonen wurden geschädigt

Fakt ist: Der Mann hat zwischen dem 1. Februar 2019 und dem 30. April 2019 insgesamt 31’854 Franken angenommen und davon 28'433 Franken weitergeleitet. Dadurch hat er sich mit 3421 Franken bereichert.

Die Staatsanwältin betonte in der Anklageschrift, der Mann habe nicht weniger als 59 Privatpersonen Geld abgenommen und in strafbarer Weise weitergeleitet. Dies habe in einer eher langen Zeitspanne von drei Monaten stattgefunden. «Jedoch ist der Gesamtdeliktsbetrag von etwas mehr als 30'000 Franken angesichts der vielen Geschädigten nicht besonders hoch», so die Staatsanwältin. Straferhöhend sei, dass der Beschuldigte nach einer ersten Kontosperrung im Februar 2019 unbeirrt weitere Konti eröffnete, um deliktisch tätig zu sein. Strafmildernd wird dem Mann zugutegehalten, dass er sich in der Untersuchung geständig und reuig zeigte und sich während des Verfahrens kooperativ verhalten habe. Weiter wird ihm zugutegehalten, dass er keine einschlägigen Vorstrafen habe.

Die Zivilforderungen der Geschädigten werden im Grundsatz anerkannt, um die genaue Höhe zu bestimmen, werden diese jedoch auf den Zivilweg verwiesen.