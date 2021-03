Landgericht Uri Mitarbeiterin soll 27'000 Franken entwendet haben Die Urner Staatsanwaltschaft wirft einer ehemaligen stellvertretenden Filialleiterin eines Grossverteilers mehrfachen Diebstahl vor. Die Verteidigerin fordert Freispruch.

Die 42-jährige Frau aus Serbien beteuerte am Dienstag bei der Gerichtsverhandlung sichtlich bewegt ihre Unschuld. «Ich habe das Geld nicht genommen und würde das auch nie machen», sagte sie vor dem Landgerichtspräsidenten II als Einzelrichter. Sich an Details von damals zu erinnern, fällt ihr schwer. Die ihr zur Last gelegten Diebstähle in einer Urner Filiale eines Grossverteilers liegen denn auch schon mehr als 7 Jahre zurück.

Und das wird der ehemaligen stellvertretenden Filialleiterin vorgeworfen: Sie soll im November und Dezember 2013 zweimal einen sogenannten Safebag, in dem sich jeweils ein fünfstelliger Geldbetrag befand, im Buchhaltungssystem doppelt eingetragen und diesen vor der Abholung durch den Sicherheitsdienst bereits verbucht haben. Dadurch sind schliesslich Doppelbuchungen der gleichen Safebags entstanden. Einmal handelte es sich um 17'000 Franken, ein anderes Mal um 10'000 Franken.

Bei der Filiale gibt es einen äusseren Tresor, den sogenannten Tagestresor, und einen inneren Tresor, den Banktresor. Weil effektiv 27'000 Franken weniger in den inneren Tresor verbucht und bei der Bank einbezahlt wurden, als im System ersichtlich, hätte sich im äusseren Tresor grundsätzlich ein Plus von 27'000 Franken befinden müssen. Das war jedoch nicht der Fall. Für die Staatsanwaltschaft ist daher klar, dass die stellvertretende Filialleiterin das Geld entwendet haben muss. Die Doppelbuchungen sind dem damaligen Regionalleiter bei der Kontrolle der Buchhaltung aufgefallen.

Für die Staatsanwältin wiegt das Verschulden der ehemaligen stellvertretenden Filialleiterin schwer, wie sie am Dienstag vor Gericht ausführte. Die Beschuldigte habe das Geld wissentlich und willentlich entwendet, um es nach eigenem Gutdünken zu verwenden. Damit habe sie sich des mehrfachen Diebstahls schuldig gemacht. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 40 Franken, also insgesamt 6000 Franken. Diese soll bedingt bei einer Probezeit von 2 Jahren ausgesprochen werden. Zusätzlich forderte sie eine Busse von 1200 Franken.

Dazu stehen Forderungen des ehemaligen Arbeitgebers im Raum: Der Grossverteiler als Privatkläger verlangte am Dienstag vor Gericht Schadenersatz in der Höhe von 27'000 Franken inklusive 5 Prozent Zins seit dem Zeitpunkt der Entwendung des Gelds.

Für die Verteidigerin gibt es viele Unklarheiten und Zweifel

Ganz anders sah dies die Verteidigerin. Sie plädierte auf Freispruch in allen Punkten. Beim angeblichen Diebstahl gebe es viele Unklarheiten und Zweifel. «Bei den Untersuchungen hat man ausser Acht gelassen, dass es verschiedene andere mögliche Täter gibt.» Ihre Mandantin sei von Anfang an vorverurteilt worden. Schliesslich sei es auch möglich, dass das Geld gar nicht gestohlen worden sei. Der geschilderte Sachverhalt sei nicht erwiesen und es gebe unzählige Fragezeichen:

«Fehlt das Geld wirklich oder ist ein buchhalterischer Fehler passiert?»

Für die Verteidigerin sind die lange Dauer und die Verzögerungen des Verfahrens völlig unbegründet. Die Staatsanwaltschaft hat im Juni 2014 einen Strafbefehl gegen die beschuldigte Person erlassen. Gegen diesen Strafbefehl wurde Einsprache erhoben. Daraufhin wurden ergänzende Untersuchungen durchgeführt. «5 Jahre lang ist überhaupt nichts passiert», so die Verteidigerin. Im Oktober 2020 erliess die Staatsanwaltschaft einen zweiten Strafbefehl. Auch dagegen wurde Einsprache erhoben. Am Dienstag nun kam es zur Gerichtsverhandlung. Die Verteidigerin forderte daher, das Verfahren sei einzustellen. Es müsse nach dem Grundsatz «in dubio pro reo», im Zweifel für die Angeklagte, gehandelt werden. Ihre Mandantin habe die ihr angelasteten Diebstähle schlicht und einfach nicht begangen.

Das Urteil wird den Parteien in den nächsten Tagen schriftlich zugestellt.