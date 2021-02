Landrat Aus alt mach neu – die Urner Kantonsverfassung von 1984 wird Schritt für Schritt revidiert Das Parlament hat entschieden: Der Urner Regierungsrat soll die Kantonsverfassung von 1984 zeitgemäss anpassen. Das gilt aber nur für einzelne Punkte. Eine Totalrevision wäre zu kostspielig.

Der Regierungsrat dachte sich wohl, warum das Rad neu erfinden, statt es auszubessern. Immerhin heisst es doch: Altbewährtes währt am längsten. So ist die Urner Verfassung seit 1984 in Kraft. Nun soll sie revidiert werden, wenn auch nur teilweise statt total.

Der Landrat erklärte am Mittwoch eine entsprechende Motion von Georg Simmen (FDP, Realp) erheblich – mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen. Der FDP Politiker forderte in seiner Motion das Parlament dazu auf, die Totalrevision der Kantonsverfassung zum Beschluss vorzulegen, oder alternativ einen Entwurf zu einer umfassenden Teilrevision zu unterbreiten. Letzteres hiess auch die Regierung im Vorfeld der Session gut.

Mit folgender Begründung: Eine Totalrevision hätte die Wahl eines besonderen Verfassungsrats verlangt und wäre somit mit einem grösseren Aufwand und höheren Kosten verbunden gewesen. Georg Simmen im Landrat dazu: «Ich hätte mehr Freude gehabt, wenn die Regierung gesagt hätte, wir brauchen eine neue Verfassung.» Er räumt aber auch ein, dass eine 35-jährige Verfassung relativ jung sei. Tatsächlich gehört sie zur mittleren Generation aller Verfassungen der 26 Schweizer Kantone. Zum Vergleich: Appenzell Innerrhoden hat eine Verfassung von anno 1872.

Landrat Georg Simmen hofft, dass es schnell geht

Simmen zeigt sich mit der geplanten Teilrevision denn auch zufrieden: «Es ist ok, dass die Regierung sagt, wir machen verschiedene Pakete.» Gleichzeitig hebt er aber den Mahnfinger: «Nun sind wir darauf angewiesen, dass sie diese Pakete auch bringt.» Justizdirektor Daniel Furrer antwortet: «Wir werden das schon so unterbringen, dass der Motionär nicht allzu lange warten muss.»

Landrat Georg Simmen (FDP, Realp) ist zufrieden mit der beschlossenen Teilrevision, hätte aber mehr Freude an einer totalen gehabt. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 3. Februar 2021)

Die nun geforderte Teilrevision unterscheidet sich primär im Umfang von einer totalen. Mit anderen Worten: Nicht der ganze Inhalt muss neu behandelt werden. Die Teilrevision bietet deshalb mehr Raum für ausführliche politische Diskussionen. Künftig sollen dem Volk also verschiedene Teilvorlagen als «Abstimmungspakete» vorgelegt werden. Die Begründung: Der Regierungsrat betrachtet das Überprüfen der Staats- und Verwaltungsorganisation als seine Daueraufgabe. So bilden «zukunftsfähige staatliche Strukturen» einen Schwerpunkt des aktuellen Regierungsprogramms 2020 bis 2024.