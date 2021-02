Landrat Nach 50 Jahren Frauenstimmrecht – Bericht zur Gleichstellung scheitert Eine Männer-Regierung, 25 Prozent Frauenanteil im Parlament und 12,8 Prozent bei Kaderstellen der Verwaltung. SP-Landrätin Nora Sommer ist das zu wenig. Sie forderte einen Gleichstellungsbericht und erhält eine Abfuhr.

Am 7. Februar 1971 wurde Geschichte geschrieben: 66 Prozent der Männer, 15 Kantone und ein Halbkanton nahmen das Frauenstimmrecht national an. Der Kanton Uri sagte damals Nein, fügte sich aber dem Volks- und Ständemehr. Seither hat sich viel getan. Doch noch immer ist die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Dauerthema auf der nationalen und lokalen Politbühne.

So beschäftigte sich auch der Urner Landrat am Mittwoch mit der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Das Parlament versenkt einen umfassenden Gleichstellungsbericht, den Nora Sommer (SP, Altdorf) in einem Vorstoss von der Regierung forderte. Ihr Postulat wird nicht überwiesen mit 39 zu 19 Stimmen (1 Enthaltung).

Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) sprach sich für einen Bericht zur Gleichstellung aus. Dieser scheiterte aber deutlich im Parlament. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 3. Februar 2021)

Damit spricht sich der Landrat nicht nur gegen Sommers Anliegen aus, sondern auch gegen die Empfehlung des Regierungsrats. Denn dieser empfahl im Vorfeld dem Landrat das Postulat zu überweisen. So war das reine Männer-Gremium bereit, den gewünschten Bericht mit Antworten zu aufgeworfenen Fragen zu liefern.

Es hätte ein Zeichen für die Frauen sein sollen

Entschuldigt fehlte an der Session Postulantin Sommer selbst. Dafür ergreift Mitunterzeichnerin Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) das Wort: «Tatsache ist, dass die Gleichstellung in Kaderpositionen auch im Jahr 2021 noch einseitig ist.» Mit dem geforderten Bericht wolle man das Warum kritisch hinterfragen. Für sie wäre die Überweisung des Postulats ein Zeichen an die Urner Frauen gewesen.

Der Bericht hätte aufzeigen sollen, wie es um die Gleichstellungspolitik in Uri steht. Was für Massnahmen auf kantonaler Ebene bestehen, welche geplant sind und wie die Zusammenarbeit mit dem Bund und den Gemeinden aussieht. 7 Frauen und 4 Männer haben die Forderung letztlich mitunterzeichnet. Darin wird betont, dass der Regierungsrat in der aktuellen Legislatur ausschliesslich aus Männern bestehe, ferner liege der Frauenanteil im Parlament bei nur 25 Prozent und beim höheren Kader der kantonalen Verwaltung bei lediglich 12,8 Prozent.

Konkret hätte der Bericht aufzeigen sollen, inwiefern der rein männliche Regierungsrat die Sicht der Frauen einbezieht. Oder wie sichergestellt wird, dass beide Geschlechter in der kantonalen Verwaltung dieselben Aufstiegschancen haben.

SVP-Fraktion: «Es liegt auch an den Frauen, sich zu bewerben»

Dagegen hielt die SVP-Fraktion. «Es gibt bereits ein Gleichstellungsgesetz», sagt stellvertretend Vinzenz Arnold (SVP, Schattdorf). Sowohl der Regierungsrat wie auch der Landrat würden im Kanton Uri aufgrund der Kleinheit als reine Kopfwahl entschieden. Auch bei Kaderstellen in der Verwaltung sei nicht das Geschlecht entscheidend, sondern das Anforderungsprofil.

Für den SVP-Landrat ist klar: «Es liegt auch an den Frauen, sich für ein Amt zur Verfügung zu stellen oder sich auf eine Stelle zu bewerben.» Rückendeckung erhält die SVP-Fraktion von der CVP. So spricht sich auch Céline Huber (CVP, Altdorf) stellvertretend für ihre Fraktion gegen die Überweisung aus. Diese bezweifelt den Nutzen eines solchen Planungsberichts.

Beim Frauenstreik im Spätfrühling 2019 kämpften Urnerinnen in Altdorf gemeinsam für mehr Gleichberechtigung. Bild: Urs Hanhart

( 14. Juni 2019)

«Der Regierungsrat unterschrieb 2016 die Charta zur Lohngleichheit im öffentlichen Sektor», so Huber. Dadurch setze er sich schon heute für die Anliegen der Postulantin ein. «Die Regierung zeigt Willen, die Gleichstellung weiter voranzutreiben. Die Förderung der Gleichstellung ist ein Dauerauftrag der Verwaltung.»

CVP spricht Pro-Familia-Gütesiegel an

Sie verweist darauf, dass Uri erst vor kurzem das Gütesiegel eines familienfreundlichen Kantons von Pro Familia Schweiz erhalten habe. Insbesondere Kaderstellen im Teilzeitpensum, flexible Arbeitsmodelle und die Möglichkeit von Homeoffice würden diese Auszeichnung begründen. Sie sagt:

«Der Kanton Uri leistet einen wesentlichen Beitrag zur Frauenförderung in der Verwaltung.»

Die Juristin sieht dann auch keinen «Kausalzusammenhang» zwischen den aufgeworfenen Fragen und der tiefen Frauenquote bei den Kaderstellen der Verwaltung, im Landrat und Regierungsrat. Selbstverständlich sei die CVP aber der Meinung, «dass eine ausgeglichene Zusammensetzung des Regierungsrats mit Frauenbeteiligung wichtig und erstrebenswert ist. Hier sind aber wir Parteien in der Pflicht und nicht die Verwaltung.»

Dagegen bezeichnet Dori Tarelli (FDP, Altdorf) den Vorstoss als spannend: «Meiner Meinung nach ist hier kein Papiertiger gefordert. Es sind auch nicht alle vorliegenden Fragen beantwortet.» Sie findet klare Worte: «Es ist ein Wunsch des Stimmvolks, dass Frauenanliegen im Landrat vertreten werden. Gleichstellung ist ein solches Anliegen und eine Daueraufgabe. Übrigens nicht erst seit 1971, aber spätestens seit dann.»