Landrat Georg Simmen bezeichnet angestrebte ÖV-Abgabe als «unfair» Aktuell wird diskutiert, wie viel Gemeinden künftig für ihre ÖV-Anbindung bezahlen. Georg Simmen (FDP, Realp) attestiert dem momentanen Vorgehen der Regierung «peudo-wissenschaftliche» Tendenzen. Eine Motion soll’s richten.

Der Fahrplanwechsel gibt im Landrat zu reden, nicht nur wegen des neuen Kantonsbahnhofs Altdorf, sondern auch weil erneut verhandelt werden soll, wie viele Abgaben die Gemeinden künftig für ihre ÖV-Anschlüsse bezahlen sollen. Dazu hat der Regierungsrat den Gemeinden eine Vorlage zur Vernehmlassung zugestellt und ihnen verschiedene Varianten zur Auswahl gestellt.

Georg Simmen (FDP, Realp) will, dass die Regierung das ÖV-Fördergesetz revidiert. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 15. Dezember 2021)

Georg Simmen (FDP, Realp) steht dieser Vorlage kritisch gegenüber. «Es kommt nämlich bei allen Varianten zum Teil zu sehr hohen finanziellen Mehrbelastungen in einzelnen Gemeinden, ohne dass die Gemeinde im Gegenzug eine den Ausgaben entsprechende Wertschöpfung generieren könnte», sagt er. So würde sich das geltende Verkehrsgesetz mit den in der Vorlage skizzierten Verteilmechanismen an seine Grenzen gelangen. In Artikel 10 des Verkehrsgesetzes heisst es, dass sich der finanzielle Gemeindeanteil nach dem Nutzen und dem Interesse an der bestellten Leistung richtet. Kriterien sind hierbei Einwohnerzahl, Anzahl Haltestellen und Arbeitsplätze.

Laut Simmen würden mache Gemeinden zu viel bezahlen

Laut Simmen sind diese Kriterien in sich widersprüchlich oder schlicht untauglich. Er macht ein Beispiel: Eine Gemeinde an einer touristischen Linie (Passstrasse) kann viele Haltestellen haben, gleichzeitig aber wenig Einwohner und Arbeitsplätze. Gemäss Simmen profitiert sie dann kaum von der Postautolinie, muss aber als sogenannte «direkt interessierte Gemeinde» für diese Linie eine Abgeltung bezahlen.

Weil die Covid19-Fallzahlen steigen, tagt der Landrat wieder mit Maske. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 15. Dezember 2021)

Beim Kriterium Arbeitsplätze würden gemäss dem FDP-Parlamentarier von der Volkswirtschaftsdirektion nicht die Anzahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde genommen, sondern die Anzahl der Beschäftigten, die in einer Gemeinde wohnen. Der Rechtsanwalt stellt fest:

«Davon ist aber im geltenden Verkehrsgesetz nicht die Rede. Es handelt sich hierbei schlicht um eine falsche Anwendung des geltenden Gesetzes.»

Die Volkswirtschaftsdirektion bewertete sämtliche Haltestellen im Kanton Uri im angedachten Verteilkonzept nach Punkten. Die höchstmögliche Punktzahl ist dabei fünf, die beispielsweise der neue Kantonsbahnhof erhält. Gemäss Simmen zählen die Haltestellen der SBB, der Auto AG Uri und des Tell- und Winkelriedbusses zu diesen fünf Punkten dazu. Deshalb wundert er sich darüber, dass beispielsweise der Bahnhof Göschenen mit dem SBB-Halt, dem Halt der Matterhorn Gotthard Bahn und der Auto AG Uri im Verteilkonzept des Kantons total 15 Wertungspunkte erhält: «Man kann sich somit echt fragen, inwiefern das Kriterium Haltestellen für die Verteilung von Kosten anwendbar ist.» Simmen attestiert dieser Anwendung des geltenden Verkehrsgesetzes «pseudo-wissenschaftliche» Tendenzen.

Regierung soll über die Bücher

Nun will der FDP-Parlamentarier mittels einer Motion erreichen, dass der Kanton mit den Gemeinden neue, einfachere Mechanismen zur Kostenverteilung findet. Zunächst sei dafür aber die entsprechende gesetzliche Grundlage so anzupassen, dass die Kostenverteilung zwischen dem Kanton und den einzelnen Gemeinden nachvollziehbar, fair und ausgewogen sei. Er ersucht die Regierung deshalb, dem Landrat in einer der nächsten Sessionen eine Vorlage über eine Revision des Gesetzes über die Förderung des öffentlichen Verkehrs und der dazugehörigen Verordnung vorzulegen.