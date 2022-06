Landrat Geschäfte sollen überflüssige Verpackungen zurücknehmen müssen: Urner Regierung unterstützt Anliegen Der Regierungsrat empfiehlt, die Motion «Reduktion unnötiger Verpackungen» zu überweisen. Damit sollen auch in Uri Geschäfte mit einer Fläche ab 200 Quadratmetern gesetzlich zur Rücknahme von Überverpackungen verpflichtet werden können.

Drei Duschmittel in Aktion umwickelt mit Plastik, in Folie eingeschweisstes Gemüse oder Früchte, ein Fertiggericht im Kunststoffbehälter zusätzlich in eine Kartonhülle eingepackt: «Diese so genannte Überverpackung muss reduziert werden», hielt Nora Sommer (SP, Altdorf) am 9. Februar vor dem Urner Landrat fest.

Mit einer Motion will sie zusammen mit Zweitunterzeichnerin Dori Tarelli (FDP, Altdorf) den Regierungsrat mit einem Rechtserlass beauftragen. Der soll Urner Geschäfte mit einer Ladenfläche von mehr als 200 Quadratmetern zur Rücknahme und getrennten Sammlung von überflüssigem Verpackungsmaterial verpflichten.

Zeichen gegen unnötige Abfälle setzen

Nun liegt die Antwort der Regierung vor. Und die gibt den Motionärinnen Recht: Es gebe diverse Verpackungen, die nicht oder nur unwesentlich zum Schutz von Produkten beitragen. «Sie dienen in der Regel der besseren Vermarktung und teilweise auch der effizienteren Logistik.» Diese Überverpackung sei aus zwei Gründen problematisch, führt die Urner Regierung in ihrer Antwort aus:

«Einerseits führen die Verpackungen selbst zu vermeidbarem Ressourcenverbrauch und Abfall, andererseits können sie Konsumentinnen und Konsumenten zu Überkonsum motivieren.»

Die von den Motionärinnen beantragte Pflicht, Überverpackung zurückzunehmen und getrennt zu sammeln, könne Verkaufsgeschäfte dazu bewegen, weniger Überverpackungen zu verwenden. Die Massnahme könne zudem der Sensibilisierung von Konsumentinnen und Konsumenten dienen und ihnen die Möglichkeit geben, ein Zeichen gegen unnötige Abfälle zu setzen, so der Regierungsrat.

Geringe Auswirkungen auf Verkaufsgeschäfte

Kantone wie beispielsweise Genf seien derzeit in der Erarbeitung gesetzlicher Vorgaben zur Rücknahme von Überverpackungen. Im Jura bestehe im schweizweit ersten Kanton eine solche Vorgabe. «Die bisherigen Erfahrungen sind positiv», schreibt die Urner Regierung dazu. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien für Verkaufsgeschäfte gering. «Sie beschränken sich darauf, eine Auspackstelle einzurichten und die zurückgelassene Überverpackung zu entsorgen.» Zudem sehe der Kanton Jura die Möglichkeit vor, in begründeten Fällen Ausnahmen zu gewähren.

Daher empfiehlt der Regierungsrat dem Landrat, die Motion zu überweisen. Er sei bereit, bei einer Überweisung eine entsprechende Rechtsgrundlage ins Kantonale Umweltgesetz im Rahmen von dessen Revision aufzunehmen. Im Kanton Uri gibt es gemäss einer ersten Schätzung 15 bis 30 Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 Quadratmetern, die unter eine Rücknahmepflicht fallen würden.