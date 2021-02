Landrat «Keine Alibiübung»: SVP-Landrat fordert sinnvolle Nutzung der neuen Parkfläche in Göschenen In einer Interpellation an den Regierungsrat sorgt sich SVP-Landrat Walter Baumann um die Parkplatzsituation vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels.

Die Ferienregion und das Resort in Andermatt wachsen. Damit einher geht auch eine Veränderung der Verkehrslage. Das regionale Gesamtverkehrskonzept Ursern verfolgt deshalb die Strategie, die Bahnhöfe Göschenen und Andermatt als Drehscheibe zu etablieren – gestützt auf den kantonalen Richtplan. So hat das Bundesamt für Verkehr verfügt, dass die Andermatt Swiss AG in Göschenen 500 Parkfelder in der Nähe von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs erstellen muss. Dieser Parkraum konnte im vergangenen Herbst vor dem Portal des Gotthard-Strassentunnels fertiggestellt werden.

In einer Interpellation hat Landrat Walter Baumann (SVP, Göschenen) am Mittwoch nun seine Bedenken dazu geäussert. «Die Verkehrsstrategie bezüglich dieses Parkplatzes darf nicht zu einer Alibiübung verkommen», schreibt Baumann in seinem Vorstoss. Damit diese Parkfelder auch genutzt werden und das Verkehrskonzept vollumfänglich und nicht nur teilweise funktioniert, würden sich bestimmte Massnahmen aufdrängen, so der SVP-Landrat.

Shuttlebus, Aufladestationen und zusätzliche Tickets

Walter Baumann bringt deshalb folgende Anliegen vor und ersucht den Regierungsrat um die Beantwortung einiger Fragen: