Landrat Monsterstau an Ostern: So entlastet die Kantonspolizei Uri die Nebenstrassen An Ostern stauten sich die Autos nicht nur bis zu 25 Kilometer auf der A2, sondern auch auf Urner Kantons- und Nebenstrassen. An der Fragestunde im Landrat erklärte Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti, welche Massnahmen die Kantonspolizei Uri in solchen Fällen ergreift.

Jedes Jahr staut sich der Reiseverkehr am Wochenende vor Ostern vor dem Gotthard-Tunnel in Richtung Süden. Bild: Urs Flüeler/ Keystone

Der Osterstau auf der A2 Richtung Süden erreichte heuer eine fast historische Länge von 25 Kilometern. Doch nicht nur auf der Autobahn haben sich die Autos aufgereiht, viele Reisende sind auch auf die Kantons- und Nebenstrassen durch Urner Dörfer ausgewichen. Besonders prekär sei die Situation in Erstfeld gewesen, wie Walter Tresch (FDP, Erstfeld) am Mittwoch im Landrat sagte.

Verkehr weicht in Erstfeld auf einspurig geführte Nebenstrasse aus

Da ausgangs Dorf die Kantonsstrasse saniert und mit einem Rotlicht einspurig geführt werde, hätten Navigationsgeräte die Ausweichroute via Niederhofen bis zur Brücke Blüemlismatt in Silenen vorgeschlagen – auf einspurigen Nebenstrassen. Nicht selten werde die Route mit Wohnwagen und Wohnmobilen befahren. «Das führt neben Kopfschütteln bisweilen auch zu Ärger und sehr heiklen Situationen», gab Tresch zu bedenken.

Er nutzte daher die Fragestunde, um in Erfahrung zu bringen, wie die Sicherheitsdirektion in solchen Fällen die Einsatzbereitschaft von Blaulichtorganisationen auf den Kantonsstrassen sicherstellt. Ausserdem wollte er wissen, welche verkehrslenkende Massnahmen dazu sorgen, den Ausweichverkehr im Minimum auf den Kantonsstrassen zu halten und nicht auf Nebenstrassen zu führen.

Problem bekannt, bessere Systeme werden gesucht

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Bild: PD / Urner Zeitung

Die Kantonspolizei Uri sei regelmässig in Kontakt mit den vom Verkehr auf den Kantonsstrasse betroffenen Gemeinden von Erstfeld bis Göschenen, hielt Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti fest.

«Die Probleme sind allen Beteiligten bekannt, die allheilbringende Lösung ist aber leider nicht gefunden.»

Nichtsdestotrotz werde ständig nach besseren Systemen gesucht – auch in regelmässigen Treffen mit dem Bundesamt für Strassen (Astra).

Ein wesentlicher Teil der Arbeit der Kantonspolizei Uri im Zusammenhang mit dem Osterstau liege im Verkehrsmanagement, erklärte Moretti. Dabei werde mit gewissen verkehrslenkenden Massnahmen auf den Stau und dessen Auswirkungen Einfluss genommen. Dies mit zwei Zielen: Zum einen sollen die Verkehrsteilnehmenden auf der A2 bleiben, zum anderen soll die Funktion der Kantonsstrasse als Notfallachse und Erschliessungsstrasse sichergestellt werden.

Dosierung bei Autobahnausfahrten als wichtigste Massnahmen

Die verschiedenen Massnahmen kommen nach vordefinierten Staulängen zum Zuge, wie Moretti ausführte. Bei grossen Staulängen, also wenn der Umfahrungsverkehr auf der Kantonsstrasse ab Erstfeld anzieht, kämen mehrere Massnahmen zum Einsatz. Die wichtigsten seien die Dosierungen der Autobahnausfahrten in Erstfeld und Amsteg. «Damit wird die Verkehrsbelastung auf der Kantonsstrasse so gut wie möglich gesteuert, damit die Blaulichtorganisation möglichst schnell zum Ereignis ausrücken können.»

Am Karfreitag hat sich der Verkehr Richtung Süden auf 25 Kilometern und damit bis vor den Seelisbergtunnel gestaut. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Beckenried, 15. April 2022)

Der Stau an Ostern habe genau diese Massnahmen ausgelöst. So seien die beiden Ausfahrten Erstfeld und Amsteg von Mittwoch bis Freitag personell durch einen privaten Sicherheitsdienst bewirtschaftet worden. «Selbstverständlich war die Polizei zusätzlich aber auch an weiteren neuralgischen Punkten präsent gewesen, beispielsweise bei der Einfahrt in Wassen», führte Moretti weiter aus.

Im Zusammenhang mit den Dosierungen in Erstfeld werde der abfahrende Verkehr auf die Kantonsstrasse gelenkt. Damit werde die Fahrt auf die Niederhofenstrasse für den Transitverkehr verhindert. «Helfen würde aber auch ein Fahrverbot mit dem Vermerk <Zubringerdienst gestattet>, was zur Folge hätte, dass Navis die Umleitungsroute nicht mehr anzeigen würden», sagte Moretti weiter. Welche Auswirkungen das für andere Strassen in Erstfeld mit sich bringen würde, sei jedoch nicht absehbar. Die Kantonspolizei Uri sei jedoch auch bezüglich dieser Massnahme mit der Gemeinde Erstfeld im Gespräch.