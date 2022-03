Landrat SP-Landrätin stellt Fragen zum Sexualunterricht an Urner Schulen Chiara Gisler (SP, Altdorf) wünscht sich eine zeitgemässere und professionellere sexuelle Bildung für Urner Schülerinnen und Schüler.

Sexualunterricht werde an Schweizer Schulen aktuell sehr unterschiedlich gehandhabt – auch in Uri, gab Chiara Gisler (SP, Altdorf) im Landrat zu bedenken. Der Lehrplan 21 harmonisiere zwar die Inhalte des Unterrichts auch im Bereich der Sexualität. Es gebe jedoch darüber hinaus keine nationalen Richtlinien für die didaktische Umsetzung und Verwendung der Lehrmittel.

Aktuelle Sexualaufklärung «greift beträchtlich zu kurz»

Chiara Gisler, SP, Altdorf Bild: Florian Arnold (23. Juni 2021)

An manchen Schulen, vor allem in der Romandie, werde der Sexualunterricht ganzheitlich umgesetzt, indem er von Fachpersonen in gezielten Einheiten über mehrere Schulstufen hinweg angeboten wird und mit Einbezug der Schülerinnen und Schüler erfolgt. Das sei im Kanton Uri selten der Fall, sagte Gisler. «Zu diesem Fazit bin ich nach ausführlicher Nachfrage bei Lehrpersonen, die in Uri unterrichten, gekommen.»

So würden in vielen Schulklassen in Uri vor allem biologische Aspekte der Fortpflanzung thematisiert und auf Negativaspekte der Sexualität wie Geschlechtskrankheiten oder Übergriffe hingewiesen. «Dies ist zwar wichtig, greift jedoch für eine zeitgemässe und ganzheitliche Sexualaufklärung beträchtlich zu kurz», findet Gisler. Es bestehe so die Gefahr, dass sich die Schülerinnen und Schüler Informationen auf andere Art und Weise holen – etwa über Halbwissen von Gleichaltrigen oder auf pornografischen Websites. «Dadurch können problematische Haltungen entstehen oder aufrechterhalten werden und bei den Jugendlichen können grosse Unsicherheiten resultieren.»

Auch aktuelle Themen sollten berücksichtigt werden

Es gebe besonders wichtige Themen, die stärker miteinbezogen werden sollen, wie Gisler ausführte. Sie nannte etwa die Beziehungsvielfalt und deren selbstbestimmte Gestaltungsmöglichkeiten, der Umgang mit fremden und eigenen Emotionen wie zum Beispiel Lust, Selbsterfahrung der eigenen Sexualität, offene, direkte und gewaltfreie Kommunikation, Konsens in sexuellen Handlungen, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und so weiter. Und der Sexualunterricht solle auch auf aktuelle Themen reagieren wie beispielsweise Pornografie im Internet und Sexting.

Die Landrätin stellt mit einer Interpellation dem Regierungsrat deshalb folgende Fragen: