Landrat SP-Landrätin will wissen, ob auch im Kanton Uri russische Oligarchen leben Die Interpellation wird nach einer Abstimmung im Rat entgegen dem Antrag von Nora Sommer (SP, Altdorf) als nicht dringlich behandelt.

Wenn «wichtige öffentliche Interessen» vorliegen, kann laut Schweizer Gesetzgebung von den Zulassungsvoraussetzungen für eine Aufenthaltsbewilligung abgewichen werden, wie Nora Sommer (SP, Altdorf) im Landrat vortrug. Diese wichtigen öffentlichen Interessen lägen insbesondere vor, wenn erhebliche kantonale fiskalische Interessen, also die Sicherstellung hoher Steuereinnahmen, vorliegen.

Gemäss Antworten auf eine Bundes-Interpellation seien von 2008 bis 2014 schweizweit 389 solcher Ausnahme-Aufenthaltsbewilligungen erteilt worden. Mit grossem Abstand – 107 Personen – konnten am meisten Personen aus Russland von diesem laut Nora Sommer «fragwürdigen Privileg» profitieren. Die meisten solcher Bewilligungen seien in den Kantonen Tessin, Genf, Zürich, Zug und Waadt erteilt worden.

Gibt es auch in Uri russische Oligarchen?

Nora, Sommer, SP Altdorf. Bild: PD

Im Zusammenhang mit den wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen möchte die SP-Landrätin wissen, wie es um russische Oligarchen im Kanton Uri bestellt ist. Sie fordert mit einer Interpellation die Auflistung aller Ausnahme-Aufenthaltsbewilligungen der letzten 15 Jahre, aufgeteilt nach Staatszugehörigkeit. Weiter fragt sie, wie geprüft wird, ob die Voraussetzungen für die Erteilung dieser Ausnahme-Aufenthaltsbewilligungen, namentlich die Sicherstellung hoher Steuereinnahmen, tatsächlich erfüllt werden.

Konkret wissen will sie, ob im Kanton Uri solche Bewilligungen an russische Oligarchen erteilt wurden und ob der Regierungsrat in Kontakt sei mit den Bundesbehörden, wie der Begriff «russische Oligarchen» definiert sei und die entsprechenden Personen ermittelt werden können. «Falls im Kanton Uri Ausnahme-Aufenthaltsbewilligungen an russische Oligarchen erteilt wurden, ist der Regierungsrat bereit, auch in diesem Fall ‹wichtiges öffentliches Interesse› anzuwenden und die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen rückgängig zu machen?», fragt Nora Sommer weiter.

Landrätin verliert Diskussion über die Dringlichkeit

Die SP-Landrätin reichte ihren Vorstoss als Dringliche Interpellation ein. Das bedeutet, dass die Regierung die Fragen innert fünf Tagen beantworten müsste. In einer kurzen Diskussion über die Dringlichkeit des Vorstosses hielt Georg Simmen (Realp) namens der FDP-Fraktion fest, dass die Fragen zwar nachvollziehbar seien, man der Regierung jedoch mehr Zeit geben solle für die Beantwortung: «Zum einen ist der Begriff ‹russische Oligarchen› schwer zu definieren. Zum anderen ist Uri nicht gerade als Hotspot für Russen bekannt.» Céline Huber (CVP/Mitte, Altdorf) hielt dagegen, dass die Frage seit Beginn des Ukraine-Kriegs allgegenwärtig sei und die Regierung sich vermutlich schon damit befasst habe. «Der Aufwand zur Beantwortung der Interpellation dürfte daher gering sein.»

Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind (CVP/Mitte) bestätigte, dass man sich schon mit der Thematik befasst habe und Uri bisher davon nicht betroffen sei. Er schlug jedoch vor, die Interpellation bis zur nächsten Session im April zu beantworten. Dem folgte denn auch die Mehrheit des Landrats. Mit 39 zu 17 Stimmen (1 Enthaltung) sprach sich der Rat gegen die Dringlichkeit der Interpellation aus.