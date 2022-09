Landrat Stromsparen in Uri: Im Oktober folgen konkrete Massnahmen In der Fragestunde ging Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti auf die Strommangellage ein.

Auch Uri bereitet sich auf die Strommangellage vor. Wie diese Woche bekannt wurde, hat der Regierungsrat dafür einen Sonderstab eingesetzt. «Das ist gut und recht», sagte Vinzenz Arnold (SVP, Schattdorf) am Mittwoch im Rahmen der Fragestunde des Landrats. «Die Regierung verliert aber kein Wort darüber, welche konkreten aktuellen Massnahmen zum Stromsparen geprüft werden.» Er sprach etwa Heiztemperaturen, Warmwasser oder Lüftungen in den kantonalen Liegenschaften an. «Ist sich der Regierungsrat seiner Vorbildfunktion bewusst?», so Arnolds Frage.

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti bejaht diese Frage. Dies zeige die Regierung nur schon damit, dass sie den Sonderstab Strommangellage eingesetzt habe. «Das Amt für Bevölkerungsschutz hat sich aber auch schon davon mit dem Thema auseinandergesetzt», so Moretti. Man habe sich hierbei an der Energiedirektorenkonferenz EDK orientiert und entsprechende Massnahmen ausgearbeitet. Viele Massnahmen könnten auf der Basis der Freiwilligkeit umgesetzt werden. Weitere würden dann zum Zug kommen, wenn es seitens des Bunds einen Sparappell oder gar eine Kontingentierung des Stroms geben würde. Dann müssten beispielsweise Strassenbeleuchtungen hinterfragt werden. «Dabei müsste jedoch die Sicherheit für die Benützenden der Strassen beachtet werden.» Im Sonderstab würden die Massnahmen nun ausgearbeitet und der Regierung bis im Oktober vorgelegt. Danach würden die Verwaltungen und auch der Gemeindeverband informiert. Wenn es zu einer Kontingentierung komme, werde es Aufgabe des Sonderstabs sein, diese zu überwachen.