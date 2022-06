Landrat Uri Gestrichene Intercity-Halte am Kantonsbahnhof: Regierungsrat reagiert mit Unverständnis über die SBB Wegen Bauarbeiten am Bahnhof Schwyz halten gewisse IC-Züge während zehn Wochen nicht mehr in Altdorf. Auf eine Frage im Urner Landrat zeigt sich Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind frustriert über das Vorgehen der SBB.

Der Kantonsbahnhof Altdorf ist die neue Verkehrsdrehscheibe in Uri. Wegen Bauarbeiten in Schwyz werden für zehn Wochen nicht mehr alle IC-Züge nach Zürich hier halten. Bild: Valentin Luthiger (Altdorf, 30. März 2022)

«Fahrplaneinschränkungen in Schwyz und Altdorf» – so titelten die SBB kürzlich in einem Inserat in der «Urner Zeitung». Demzufolge verkehren ab diesem Donnerstag bis am 28. August die Intercity-Züge (IC) von Lugano nach Zürich HB ohne Halt in Altdorf. Dies wegen Bauarbeiten am Bahnhof Schwyz, wegen denen es zu Gleisänderungen kommt.

«Der Wegfall der IC-Verbindungen ist für die Pendlerinnen und Pendler Richtung Zug/Zürich eine deutliche Verschlechterung des Angebots», hielt Viktor Nager (SP, Schattdorf) am Mittwoch im Landrat dazu fest. Er wollte anlässlich der Fragestunde wissen, ob bei allfälligen weiteren Bau- oder Sanierungsmassnahmen immer die IC-Halte Richtung Zürich in Altdorf gestrichen werden oder was die Regierung dagegen zu unternehmen gedenke.

Intervention brachte nichts

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind zeigte sich mindestens so empört wie Landrat Nager. Er betonte:

«Dass die IC-Halte in Altdorf nur ein halbes Jahr nach Eröffnung des Kantonsbahnhofes während zehn Wochen eingestellt werden, hat beim Regierungsrat grosses Unverständnis ausgelöst.»

Man habe auf allen Stufen und Ebenen interveniert – bis hin zur Konzernleitung. Die SBB habe Alternativen geprüft, letztlich aber an ihrem Entscheid festgehalten.

Die Regierung setze sich vehement dafür ein, dass bei künftigen Baustellen andere Lösungen gefunden werden müssen. Schliesslich seien auch im Rahmen der Unterhaltsarbeiten im Gotthard-Basistunnel Einschränkungen zu erwarten, wie Camenzind zu bedenken gab. Und weiter:

«Es kann nicht sein, dass immer der Bahnhof Altdorf derjenige ist, der nicht mehr bedient wird.»

Man sei im engen Austausch mit den SBB, und gemäss aktuellem Stand sollte es künftig nicht mehr derart lange Einschränkungen geben.