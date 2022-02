LANDRAT URI Hindernisfreie Bushaltestellen: Urner Regierungsrat zeigt den Fahrplan auf In seiner Antwort auf die Interpellation von Landrätin Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) legt die Regierung dar, wie es um die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes in Uri steht.

Bis Ende 2023 müssen alle Haltestellen des öffentlichen Verkehrs grundsätzlich behindertengerecht sein. So will es das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG). Auf einen Umbau kann nur verzichtet werden, wenn er unverhältnismässig ist. Dann muss jedoch eine Ersatzlösung wie etwa eine Einstiegshilfe durch einen Chauffeur zur Verfügung gestellt werden.

Im November 2021 reichte Landrätin Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) eine Interpellation zum Thema ein. Sie wollte wissen, wie der Stand der Umsetzung des BehiG im Kanton Uri ist (wir berichteten). Nun liegt die Beantwortung des Regierungsrats vor. Diese deckt sich in grossen Teilen mit den Antworten auf Fragen der «Urner Zeitung» von Mitte Dezember (nachzulesen hier).

Eveline Lüönd beim Vortragen ihrer Interpellation an der Landratssession im Uristier-Saal. Bild: Urner Zeitung (Altdorf, 17. November 2021)

Der Umbau von bestehenden Bushaltestellen auf die neuen Anforderungen sei aufwendig und führe zu einem grossen Platzbedarf, hält der Regierungsrat in seiner Antwort fest. «Werden Haltestellen im Zusammenhang mit einer Strassensanierung angepasst, fallen die Mehrkosten durch das BehiG deutlich geringer aus und die Verhältnismässigkeit eines Umbaus wird einfacher erreicht.»

Umbau erfolgt in drei Etappen

Auf Eveline Lüönds Frage nach dem genauen Fahrplan für die Umsetzung sowie die Planung entlang des Kantonsstrassennetzes verweist der Regierungsrat auf den Bericht «Hindernisfreie Ausgestaltung von Bushaltestellen in Uri». Darin schlägt die Baudirektion für Haltestellen an der Kantonsstrasse eine etappenweise Umsetzung vor.

In Phase I bis 2023 erfolgt der Umbau von zwölf Bushaltestellen. Diese werden als isolierte Massnahme umgebaut, weil die Umbaumassnahmen als solche verhältnismässig sind oder weil es sich um zentrale Umsteigepunkte handelt. Mehrere Umbauten an Haltestellen der Phase I seien allerdings wegen Einsprachen und Beschwerden blockiert, wie das bei den Haltestellen beim Kollegi der Fall ist (wir berichteten). In anderen Fällen verzögern sich die Umrüstungen als Folge von übergeordneten Planungen – etwa der West-Ost-Verbindung.

Die Bushaltestelle beim Kollegi in Altdorf soll bis Ende 2023 hindernisfrei werden. Eine Einsprache verzögert das Vorhaben jedoch. Bild: Florian Pfister (1. Dezember 2021)

In Phase II 2024 bis 2028 erfolgt der Umbau von weiteren zehn Bushaltestellen als isolierte Massnahme. Die Umsetzung bei diesen Haltestellen erfolgt aus Gründen der Mindesterschliessung, hält der Regierungsrat in der Antwort fest. «Zur Sicherstellung der Mindesterschliessung wird nämlich mindestens eine Haltestelle pro Gemeinde umgerüstet.»

Der Kanton stelle für die Umsetzung finanzielle Mittel zur Verfügung. Die priorisierte Umsetzung für die Phasen I und II werden über eine separate Finanzierung sichergestellt. «Damit stehen diese Projekte nicht in einer Konkurrenz zu anderen Baumassnahmen.» Da es sich um die Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben handelt, leiste der Bund keine spezifische Finanzhilfe für die Umsetzung dieser Massnahmen, schreibt der Regierungsrat auf Eveline Lüönds Frage nach der Finanzierung. Der 2019 ausgewiesene Bedarf für Phase I beträgt 3,4 Millionen Franken, für die Phase II 3,8 Millionen Franken (jeweils plus/minus 30 Prozent).

Daneben werden weitere Haltestellen im Rahmen der laufenden Sanierung von Strassenabschnitten behindertengerecht gestaltet. Die Haltestellen für das kommende Unterhaltsprogramm (UHP) seien noch nicht definiert. Das UHP 2023 bis 2027 werde im Laufe des laufenden Jahres zusammengestellt und im Frühjahr 2023 dem Landrat vorgelegt.

In der Phase III ab 2029 werden die restlichen Haltestellen umgerüstet. Das erfolge jeweils im Rahmen der Sanierung von Strassenabschnitten, wobei die Verhältnismässigkeit eines hindernisfreien Umbaus jeweils zu prüfen sei, wie der Regierungsrat in der Antwort weiter schreibt.

Zusammenarbeit und geteilte Verantwortungen

Die Erarbeitung des Konzepts zur Umsetzung des BehiG sei unter Einbezug der Auto AG Uri erfolgt, antwortet der Regierungsrat auf eine Frage von Eveline Lüönd. Auch in den Ausführungsplanungen der einzelnen Bauprojekte spreche sich der Kanton jeweils mit den Linienbetreibern ab, insbesondere um eine störungsfreie Bedienung der Bushaltestellen nach dem Umbau sicherzustellen. Weiter würden die Projekte bereits in der Planungsphase mit Procap, dem Verband von und für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz, besprochen und abgestimmt.

Die Verantwortung für die Umsetzung der notwendigen baulichen Anpassungen liege beim jeweiligen Strassenhoheitsträger. «Für Haltestellen an Gemeindestrassen können daher nur Empfehlungen abgegeben werden.» Falls gewünscht, unterstützen die Fachstellen des Kantons die Gemeinden bei der Planung und der Umsetzung.