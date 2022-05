Landrat Urner Regierung will keine Fragen stellen: Nationalbank soll unabhängig bleiben Eine Parlamentarische Empfehlung der SP/Grüne-Fraktion, der Schweizerischen Nationalbank Fragen zu Investitionen in fossile Energien zu stellen, kommt bei der Urner Regierung nicht gut an.

Der Kanton Uri soll an der nächsten Generalversammlung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eine ganze Reihe an Fragen zu deren Geschäftspraktiken stellen. So lautet die Forderung einer Parlamentarischen Empfehlung der SP/Grüne-Fraktion.

Dies, weil Nichtregierungsorganisationen herausgefunden hätten, dass die SNB jährlich Milliarden in Unternehmen investiere, die fossile Energieträger abbauen, verarbeiten oder damit handeln. «Dadurch untergräbt sie das Pariser Abkommen und damit internationale Verpflichtungen der Schweiz», führte Erstunterzeichner Adriano Prandi (SP, Altdorf) an der Landratssession vom 30. März aus.

SNB darf «keinerlei Weisungen entgegennehmen»

Nun liegt die Antwort der Urner Regierung vor. Die spricht sich klar gegen eine Überweisung der Parlamentarischen Empfehlung aus. Die SNB nehme ihre Aufgaben unabhängig wahr, führt die Regierung aus. Dabei sei auch auf Gesetzesstufe geregelt, dass die SNB bei der Erfüllung «keinerlei Weisungen entgegennehmen darf; weder vom Bundesrat noch von der Bundesversammlung oder von anderen Stellen». Das gelte auch im Verhältnis zur Generalversammlung beziehungsweise den Aktionärinnen und Aktionären. Dazu schreibt die Regierung weiter:

«Diese haben zwar eine wichtige Rolle, allerdings haben sie keine Möglichkeit, Einfluss auf die Geld- und Anlagepolitik der SNB zu nehmen, und die SNB dürfte auch keine entsprechenden Vorgaben befolgen.»

Es habe in den letzten Jahren immer wieder Versuche gegeben, die Generalversammlung der SNB als Plattform zu nutzen. Versuche, entsprechende Anliegen der Generalversammlung zur Abstimmung vorzulegen, habe die SNB aber jeweils bereits aus formellen Gründen ablehnen müssen, da solche Beschlüsse von vornherein unzulässig gewesen wären. Die Urner Regierung kommt deshalb zum Schluss:

«Die Fokussierung auf die Kernaufgabe und die Bewahrung der Unabhängigkeit der SNB ist ein Grundstein für die erfolgreiche Geld- und Währungspolitik unseres Landes. Daran ist festzuhalten.»

Im Übrigen investiere die SNB laut ihren Anlagerichtlinien nicht in Unternehmen, die unter gewisse Ausschlusskriterien fallen, führt die Regierung weiter aus.

SNB bezieht zusätzlich Klimaaspekte ein

So verzichte sie aufgrund ihrer speziellen Rolle gegenüber dem Bankensektor auf Investitionen in Aktien von systemrelevanten Banken. «Sie erwirbt zudem keine Wertschriften von Unternehmen, die grundlegende Menschenrechte massiv verletzen, systematisch gravierende Umweltschäden verursachen oder in die Produktion international geächteter Waffen involviert sind.»

Im Dezember 2020 habe die SNB ausserdem das Ausschlusskriterium bezüglich Umweltschäden erweitert, indem sie zusätzlich Klimaaspekte einbezieht. Neu schliesse die SNB etwa sämtliche Unternehmen, die primär Kohle abbauen, aus ihren Portfolios aus.

Der Regierungsrat spricht sich daher dagegen aus, an der nächsten Generalversammlung die von der SP/Grüne-Fraktion aufgeführten Fragen zu stellen, und wird dem Landrat an seiner Sitzung vom 15. Juni beantragen, die Parlamentarische Empfehlung nicht zu überweisen.