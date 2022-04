Landrat Vakanzen im Korps der Kantonspolizei Uri: Polizeidirektor Dimitri Moretti klärt auf Auf eine Frage aus dem Landrat hin bestätigt Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti, dass aktuell gewisse Stellen bei der Kantonspolizei Uri nicht besetzt sind. Die Gründe dafür seien vielfältig.

Nicht nur in der Abteilung Bereitschafts- und Verkehrspolizei fehlen Mitarbeitende. Symbolbild: Archiv UZ

«Man munkelt, dass die Polizei zu wenig Personal hat», hielt Raphael Keusch (CVP, Altdorf) am Mittwoch, 27. April, im Urner Landrat fest. Er nutzte deshalb die Fragestunde, um diese Gerüchte mit Hilfe folgender Fragen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen: Hat die Kantonspolizei Uri tatsächlich unbesetzte Stellen? Und wenn ja, was gedenkt der Regierungsrat, dagegen zu unternehmen?

Polizeilicher Grundauftrag trotz der Vakanzen erfüllbar

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti bestätigte daraufhin, dass die Kantonspolizei Uri im Moment gewisse Stellen nicht aktiv besetzt habe. Betroffen seien mit Ausnahme der Kriminalpolizei, die auf Stufe Sachbearbeitung Vollbesetzung aufweist, alle Abteilungen, sprich: die Bereitschafts- und Verkehrspolizei (BVP), die Abteilung Kommandodienste und das Polizeikommando.

Die aktuellen Vakanzen bei der BVP hätten auch dazu geführt, dass die Zahl der BVP-Patrouillen zu gewissen Zeiten reduziert werden mussten. Der polizeiliche Grundauftrag könne jedoch trotz der personellen Reduktionen erfüllt werden, so Moretti. «Ausserdem kann ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass zwei Mitarbeitende, die die Kantonspolizei Uri im Jahr 2020 verlassen haben, wieder zurückgekehrt sind», hielt Moretti fest. Beide Mitarbeitende würden in der BVP eingesetzt.

Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Bild: PD/Urner Zeitung

Die Gründe für die Vakanzen seien unterschiedlich, wie Moretti weiter ausführte. Zum einen gebe es verschiedene krankheitsbedingte Langzeitabsenzen zu tragen.

«Andererseits stellen wir auch fest, dass sich die Wechselbereitschaft der Mitarbeitenden deutlich erhöht hat, beispielsweise aufgrund einer abgeschlossenen Weiterbildung, dem Bedürfnis nach einer persönlichen Weiterentwicklung oder auch aus familiären Gründen.»

Mangel an Fachkräften und Aspiranten – nicht nur in Uri

Die Entwicklung betreffe aber nicht nur die Kantonspolizei Uri, wie Moretti betonte. An der Zentralschweizerischen Polizeikommandantenkonferenz und auch der letzten Zentralschweizerischen Polizeidirektorenkonferenz sei bekannt geworden, dass aktuell sämtliche Polizeikorps in der Zentralschweiz ähnliche Probleme hätten.

Die offenen Stellen oder Langzeitabsenzen zu besetzen, sei nicht ganz einfach, gab Moretti zu bedenken. Dies, weil Polizisten seit 2020 eine Ausbildungszeit von zwei Jahren haben. Ohne die sei es nicht möglich, längere Absenzen oder Vakanzen temporär zu ersetzen. Ausserdem sei schweizweit ein Fachkräftemangel an Polizistinnen und Polizisten feststellbar. Auch die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden – laut Moretti der vielversprechendste Weg für die Verbesserung der aktuellen Situation – sei zunehmend schwierig.

Zum einen dauere die Rekrutierung sehr lange; drei Jahre von der Ausschreibung bis zum ausgebildeten Polizeimitarbeitenden. «Auf kurzfristig entstehende Vakanzen kann so also schlecht reagiert werden», so Moretti. Ausserdem sei es aktuell nicht einfach, neue Mitarbeitende zu rekrutieren – nicht nur in Uri. So hätte etwa der Kanton Bern im Herbst 2022 45 neue Polizistinnen und Polizisten in die Ausbildung schicken wollen, jedoch nur 25 Aspirantinnen und Aspiranten gefunden.

Im Kanton Uri befinden sich aktuell fünf Mitarbeitende an der Polizeischule. Die werden im Oktober 2022 zum Korps stossen, dort ihr zweites Ausbildungsjahr bestreiten und so eine gewisse Entlastung ins Korps bringen. Zudem konnte die Sicherheitsdirektion für die im Oktober 2022 startende Ausbildung wiederum fünf Anwärter rekrutieren.

Transformationsprozess wird Personalbedarf aufzeigen

Auf die Frage, ob die Kantonspolizei Uri grundsätzlich über genügend Personal verfüge, erinnerte Moretti an den bereits mehrfach besprochenen Transformationsprozess innerhalb der Kantonspolizei Uri. Der Sicherheitsdirektion sei es immer wichtig gewesen, dass in einer ersten Phase dieses Prozesses die heutigen Strukturen der Kantonspolizei bereinigt werden. Bevor in einer zweiten Phase die personelle Dotation des Korps betrachtet werde. In gewissen Abteilungen seien die Strukturanpassungen 2021 bereits abgeschlossen worden.

In einem zweiten Schritt gehe es jetzt darum, die künftigen gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Entwicklungen aufzuzeigen, so Moretti.

«Parallel dazu soll auch dargestellt werden, welche Aufgaben mit dem aktuellen Personalbestand bewältigt werden können, wo Lücken bestehen und wo allenfalls Aufstockungen notwendig wären.»

Diese Arbeiten seien im Januar gestartet und sollen Ende Jahr abgeschlossen werden, so der Sicherheitsdirektor.