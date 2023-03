Gotthard Weil nur ein ganzheitlicher Ansatz das Stauproblem auf der A2 lösen kann: Auch Urner Regierung ist für Standesinitiative Die Forderung aus dem Urner Landrat, mit einer Standesinitiative den politischen Druck in Sachen Gotthard-Stau zu erhöhen, stösst beim Regierungsrat auf offene Ohren.

Osterstau vor dem Gotthard-Strassentunnel bei Wassen. Bild: Florian Arnold / Archiv UZ

Landrat Ludwig Loretz (FDP, Andermatt) hat im Februar zusammen mit Unterzeichnenden aller Landratsfraktionen eine Motion für eine Standesinitiative zum Verkehrsregime am Gotthard eingereicht. Mit der Forderung, unter anderem Verkehrsmanagementmassnahmen zu treffen, um den Verkehr durch den Gotthard-Strassentunnel zu verflüssigen, ohne die Kapazität der Strasse zu erhöhen.

Nun liegt die Antwort des Regierungsrats vor. Er sei sich der zeitweisen Verkehrsüberlastung auf der Autobahn A2 und des Handlungsbedarfs in Bezug auf den dadurch entstehenden Ausweichverkehr bewusst. Ursächlich für die Staulagen auf der A2 sei das kontinuierliche und stark angestiegene Verkehrsaufkommen. «Der Individualverkehr in Uri hat saisonal ein Ausmass angenommen, das die Kapazitäten der Verkehrsträger klar übersteigt», schreibt die Regierung. Das Verständnis in der Bevölkerung sinke, was sich auch in den eingereichten politischen Vorstössen widerspiegle.

Verkehrsmanagementkonzept wird weiter optimiert

Die Kantonspolizei Uri bemühe sich seit Jahren, bei längeren Staus auf der A2 den Verkehr so zu leiten, dass die Kantonsstrasse für den lokalen, privaten und öffentlichen Verkehr sowie für die Rettungs- und Notfallfahrzeuge möglichst immer und ohne Störungen verfügbar bleibt. Sie bewirtschafte zusammen mit der Verkehrsmanagementzentrale des Bundesamts für Strassen (Astra) den Verkehr auf der Autobahn sowie die Dosierung und teilweise auch temporäre Schliessung der Ein- und Ausfahrten der Autobahn. «Dennoch kam es in den Monaten zwischen April und Oktober auf der Kantonsstrasse zu Belastungen wegen des Ausweichverkehrs, die zeitweise stark über der Kapazitätsgrenze lagen», schreibt die Regierung weiter.

Im vergangenen Herbst habe ein runder Tisch zum Thema Ausweichverkehr auf der A2 stattgefunden mit Vertreterinnen und Vertretern des Astra, des Kantons und der Gemeinden des Urner Oberlands. Dabei habe sich einmal mehr gezeigt, dass es keine einfachen Patentrezepte gibt und jede neue Massnahme auch ihre Nebenwirkungen hat. Nach einhelliger Ansicht brauche es einen ganzheitlichen Lösungsansatz.

Ein Fachgremium, bestehend aus Vertretungen des Astra, des Kantons und der Gemeinden, optimiere die Verkehrsmanagementkonzeption weiter, damit die Gesamtsituation in Uri verbessert werden kann. «Vor dem Hintergrund des notwendigen ganzheitlichen Ansatzes erachtet der Regierungsrat die vorliegende Motion als sachgerecht», heisst es in der Antwort. Die Regierung empfiehlt daher dem Landrat in einer der nächsten Sessionen, die Motion erheblich zu erklären.