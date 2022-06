Landwirtschaft Urner Regierung wehrt sich gegen heftige Kritik an Abschussbewilligung für den Wolf Die Sicherheitsdirektion weist den Vorwurf zurück, gegen die Jagdverordnung zu verstossen – und erklärt, wieso der Herdenschutz im Urner Oberland nicht so einfach zu gewährleisten ist.

Ein Wolf im Tierpark Goldau. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Der Kanton Uri hat Ende Mai eine 60-tägige «Abschussverfügung für einen schadenstiftenden Wolf» erlassen. Dies, nachdem ein Einzelwolf zwischen dem 23. April und dem 10. Mai in drei Angriffen im Urner Oberland mindestens fünf Ziegen und 13 Schafe gerissen habe. Zwar waren nicht alle Tiere «technisch» geschützt, ein Teil der Risse ereignete sich jedoch im Alpgebiet des Projekts «Alpkonzept Oberes Reusstal». Während der Zeit des Ausarbeitens des Konzepts gelten die entsprechenden Alpen im Projektgebiet als geschützt. Das Urner Amt für Landwirtschaft und das Bundesamt für Umwelt (Bafu) haben diese Vereinbarung 2017 getroffen.

Dieser Entscheid stösst auf heftige Kritik auf Seiten des CH Wolf. Der Verein zeigte sich in einer Medienmitteilung «entsetzt» über die Vorgehensweise und wirft dem Kanton Uri vor, mit der Abschussbewilligung gegen die geltende Jagdverordnung des Bundes zu verstossen. CH Wolf kritisiert ausserdem, dass nach fünf Jahren nach Ausarbeitung des «Alpkonzepts Oberes Reusstal» noch keinerlei Herdenschutz betrieben wurde. Da stelle sich «unweigerlich die Frage, wie seriös und ernsthaft das Thema Herdenschutz im Kanton Uri überhaupt angegangen wird».

Rindviehalp in schützbare Schafalp umwandeln

Die Sicherheitsdirektion widerspricht – nach Absprache mit dem Amt für Landwirtschaft – der Darstellung von CH Wolf. In der 2021 revidierten Jagdverordnung sehe man «keine Gründe», weshalb die 2017 getroffene Vereinbarung nicht mehr gelten sollte. «Wir haben seitens Bafu auch keine Hinweise erhalten, dass dem so sei.»

Die Sicherheitsdirektion bestätigt auf Anfrage, dass in den Gebieten des «Alpkonzepts Oberes Reusstal» seit fünf Jahren keine Herdenschutzmassnahmen umgesetzt wurden, holt jedoch zu einer Erklärung aus: Einzelbetriebliche Abklärungen hätten ergeben, dass der technische Herdenschutz aufgrund der Topografie und der räumlichen Ausdehnung der verschiedenen Kleinviehalpen nicht möglich ist. Die sehr kleinen Strukturen der Kleinviehalpen würden auch keinen Einsatz von Herdenschutzhunden im Umtriebsweidesystem oder bei ständiger Behirtung erlauben. Die Sicherheitsdirektion schreibt:

«Der Arbeitsaufwand zur Betreuung dieser Systeme und die Kosten dieser Herdenschutzmassnahmen sind unverhältnismässig.»

Sämtliche Kleinviehalpen im Projektgebiet gelten deshalb im Moment als «nicht zumutbar schützbar». Um diese Herden schützen zu können, seien beträchtliche Strukturanpassungen notwendig. «Die Umsetzung dieser Massnahmen braucht Zeit.»

Das Alpkonzept «Schafalpstrukturen Urner Oberland», das im Sommer 2018 in Zusammenarbeit zwischen der Korporation Uri und dem Kanton Uri gestartet und bis Ende 2023 verlängert wurde, habe gezeigt, dass Anpassungen der bestehenden Schafalpstrukturen nicht nachhaltig wären.

Stattdessen sei es notwendig, bestehende Rindviehalpen in die Strukturanpassung einzubeziehen. Dabei bilde die Umwandlung einer der bestehenden Rindviehalpen in eine schützbare Schafalp das Kernstück. «Dieser Wandel bedeutet aber auch eine Veränderung der traditionellen Alpnutzung und einen Eingriff in Eigentumsrechte und lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen bewerkstelligen», schreibt die Sicherheitsdirektion.