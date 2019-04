Video

Lange Geduldsprobe vor dem Gotthardtunnel am Karfreitag

Autofahrer in Richtung Süden brauchten am Karfreitag viel Geduld auf dem Weg in Richtung Süden. Der Stau auf der A2 zwischen Erstfeld und Göschenen wuchs am Karfreitag bis zum Mittag kontinuierlich. TCS Schweiz vermeldete um 13 Uhr als Spitzenwert 15 Kilometern Stau und eine Wartezeit von fast drei Stunden.