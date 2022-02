Langlauf-Nachtsprint Urner Nordisch-Nachwuchs brilliert auch in Engelberg Am Langlauf-Nachtsprint auf der Nachtloipe bei der Titlis-Schanze glänzten die Urner Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal mehr mit ausgezeichneten Klassierungen.

Nach dem Swiss-Langlauf-Cross in der Vorwoche auf dem Langis fand am Freitagabend am Fusse der grossen Titlis-Schanze in Engelberg ein weiteres Nachtspektakel im Rahmen des Zentralschweizer Langlaufcups statt. Dabei kam der weitherum bekannte und beliebte «Nachtsprint Engelberg» bereits zum 19. Mal zur Austragung und war mit rund 130 Athletinnen und Athleten ausgezeichnet besetzt.

Die Rennen, ein Prolog mit anschliessenden Finalrennen im K.-o.-System, konnten bei ausgezeichneten äusseren Bedingungen ausgetragen werden, wobei auch der Nidwaldner Skiverband mit einer Toporganisation aufwartete. Wie schon auf dem Langis zeigte sich der Urner Nordisch-Nachwuchs von seiner besten Seite und festigte mit erneuten Spitzenergebnissen auch die Toppositionen in der Gesamtwertung des ZSSV-Langlaufcups.

Urner Trio nicht zu schlagen

Mit einer gewohnt soliden Leistung eröffnete Dunja Walker, SC Unterschächen, mit dem zweiten Platz in der Kategorie Mädchen U16 den Reigen der ausgezeichneten Urner Klassierungen. Ihr verwehrte einzig die Jahrgangsältere Zoé Felder, Schwendi Langis, den Sprung zuoberst aufs Podest. Erneut überzeugten aber wiederum die Mädchen des SC Unterschächen der Kategorie U14 mit Elena Frei, Nina Walker und Seraina Kempf, die auch im Prolog die ersten drei Plätze belegten. In den Finalläufen liessen die drei Urnerinnen ebenfalls nichts anbrennen, und belegten schliesslich in der oben aufgeführten Reihenfolge die drei Podestplätze.

Dunja Walker (vorne) sprintete auf den zweiten Platz. Bild: PD

Lea Baumann, SSC Schattdorf, musste sich im Halbfinal nur knapp geschlagen geben. Einen Urner Doppelsieg gab es auch in der Kategorie Mädchen U12 zu bejubeln, wo Aline Baumann und Eleni Janett, beide vom SSC Schattdorf, der übrigen Konkurrenz keine Chance liessen. Ladina Kempf, SC Unterschächen, gewann alle ihre Einsätze und stand damit überlegen in der Kategorie Mädchen U10 zuoberst auf dem Podest.

Urner Doppelsieg bei den Mädchen U12 (von links): Eleni Janett, Aline Baumann und Seraina Scheuber. Bild: PD

Prolog- und Sprintsieg

Bei so viel Mädchen-Power durfte sich der männliche Nachwuchs natürlich auch keine Blösse geben. So liess sich Jonas Briker, SC Unterschächen, in der Kategorie Knaben U10 sowohl als Prologsieger als auch als Gewinner im Sprint feiern, während ihm Aaron Baumann, SSC Schattdorf, auf den zweiten Podestplatz folgte. Mario Briker sprintete bei den Knaben U12 auf den zweiten Platz und Nicola Gisler vom SSC Schattdorf belegte in dieser Kategorie den vierten Rang. Das bekannte Duell in der Kategorie Knaben U14 ging in Engelberg wieder an den Marbächler Marco Lauber, der Nico Briker, SC Unterschächen, knapp bezwingen konnte. Das Podest komplettierte in dieser Kategorie der Schattdorfer Matteo Gisler.

Ihre Klasse aufblitzen liess in der Damenkategorie die ehemalige Unterschächner Swiss-Ski-Kaderläuferin Stefanie Arnold mit einem guten Prologrennen und Vorstoss in den Halbfinal. Dort musste sie dann aber der Tagessiegerin Nadia Steiger aus Horw und weiteren Kaderläuferinnen den Vortritt lassen. Das gleiche Schicksal ereilte auch ihre Klubkollegen Aaron Briker, Roman Briker und Silvan Kempf, die nach den Halbfinalrennen ebenfalls in den verdienten Feierabend entlassen wurden.