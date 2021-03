Langlauf Swiss Cup: Zwei Urner Frauen durften starten Maria Christen und Fiona Christen waren nebst dem Nationalmannschafts-Mitglied Roman Furger die einzigen Urner, die bis anhin Nordisch-Rennen bestreiten durften.

Fiona Christen. Bild: PD

Der «Swiss Cup powered by BKW» ist eine Serie von Wettkämpfen im Nordischen Bereich, und das auf höchster nationaler Stufe. Diese Wettkampfserie für lizenzierte Athletinnen und Athleten ist zudem die Grösste ihrer Art im Bereich Langlauf. Es waren auch die einzigen Langlaufrennen, die in der Schweiz während der Coronapandemie unter Einhaltung der verlangten Schutzkonzepte durchgeführt werden konnten. Für die Swiss Cup Rennserie waren im Vorfeld die beiden Urnerinnen Maria Christen, SC Gotthard Andermatt, und Fiona Christen vom SC Unterschächen, aufgeboten worden. Die Rennen waren auf alle Gebiete der Schweiz verteilt, wobei das Rennen vom vergangenen Wochenende vom Bachtel nach Realp verschoben werden musste. Beide Urnerinnen erreichten in ihren Kategorien jeweils sehr gute Klassierungen im Bereich vorderes Mittelfeld, ohne aber einen wirklichen Exploit zu landen. Die Platzierungen reichten dann aber nicht aus, um für internationale Vergleiche aufgeboten zu werden.

Maria Christen. Bild: PD

Aufgrund der Lockerungen, die der Bundesrat vergangene Woche bekanntgegeben hatte, versucht der SC Unterschächen am Sonntag, 14. März, den abgesagten Weihnachtslanglauf, integriert mit den USV-Langlaufmeisterschaften, durchzuführen. Zugelassen sind wegen der herrschenden Bestimmungen die Kategorien U12 bis U20. Sämtliche Infos werden auch unter www.sc-unterschaechen.ch aufgeschaltet.