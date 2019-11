Langlaufprofi gibt Urner Nachwuchs Tipps zum Ski-Wachsen Giachem Guidon hat dem USV-Nachwuchs den diesjährigen Wachskurs gegeben. Nun wird am kommenden Wochenende das Schneetraining gestartet.

Nachwuchstalente und Eltern konnten neben spannenden Anekdoten auch einiges von Giachem Guidon lernen. (Bild: PD)

(zf)

Der Schnee liegt bereits in Sichtweite. Damit werden auch die Vorbereitungen für den Urner Nordisch-Nachwuchs intensiver, wie es in einer Mitteilung des USV Nordisch heisst. Zum einen wurden weitere Erkenntnisse bezüglich Formstand gewonnen, zum anderen Stand ein Wachskurs auf dem Programm.

Unter der Leitung des USV-Nordisch-Chefs Tino Walker und Cheftrainer Roman Bricker wurden die Athleten des Nordisch-Kaders auf die bevorstehende Saison vorbereitet. Noch müssen sich die Nachwuchsläufer einige Tage auf das erste Schneetraining gedulden. Mit dem jährlichen Powertest von Swiss-Ski galt es jedoch bereits, einen ersten Wettkampf zu absolvieren. Nebst Kraft- und Koordinationselementen umfasst dieser auch einen 12-Minuten-­Lauf. Dabei wurden persönliche Leistungswerte erhoben, welche auch Schlüsse im nationalen Vergleich zulassen.

In Zusammenarbeit mit Imholz Sport Bürglen, vertreten durch Hansueli Imholz, gelang es den USV-Verantwortlichen, für den obligaten Wachskurs einen besonderen Spezialisten zu engagieren: Giachem Guidon, mehrfacher Olympia- und WM-Teilnehmer, gab nicht nur zahlreiche Tipps zur Präparierung der Rennskis, sondern erzählte auch einige Anekdoten aus seiner Aktivzeit. Mit viel Witz und Können zeigte der ­Toko-Vertreter dem Urner Nordisch-Nachwuchs und deren «Serviceleuten» – den Eltern – die wichtigsten Hilfsmittel für die Bearbeitung der Skating- und Klassisch-Ski. Toko hat auf diese Saison hin das Wachssortiment angepasst. Auch in diesem Bereich werden Umweltthemen zunehmend relevanter – in den Wachsprodukten wird künftig auf Fluor verzichtet. Unterstützt durch die ETH wurden neue, gleich schnelle Produkte zur Skipräparation entwickelt.

Weihnachtslanglauf und Nordic-Trophy stehen an

Bereits am kommenden Wochenende ist für die jungen Langläufer das erste Schneetraining geplant. Mit den Erkenntnissen aus dem Wachskurs und den intensiven Trainings im Sommer dürfte das USV-Nachwuchskader für die bevorstehende Langlaufsaison gut gerüstet sein.

Erste Rennsaison-Höhepunkte in Realp und in Unterschächen stehen schon bald an. Nebst dem traditionellen Weihnachtslanglauf am 21. Dezember führt der SC Unterschächen am darauffolgenden Tag einen Helvetia Nordic-Trophy-Anlass durch. Bei diesem Wettkampf werden sich die besten Schweizer U16-Läufer in verschiedenen Alterskategorien messen.