Zuger Messe: Regierungsrat Camenzind macht Werbung für den Gastkanton Uri Bei der Eröffnung der Zuger Messe strich Regierungsrat Urban Camenzind die Vorzüge des Kantons Uri hervor. Philipp Zurfluh

An der Zuger Messe kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten. (Bild: Valentin Luthiger, 19. Oktober 2019)

Bis zum 27. Oktober freuen sich über 400 Aussteller auf die zu erwartenden 80’000 Besucher. Urban Camenzind, Landesstatthalter und Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Uri, freute sich bei der Eröffnung der Zuger Messe am Samstagmorgen, dass sich Uri als Gastkanton an der Zuger Messe präsentieren kann. Die Urner würden ja auch die Beziehung zu Stadt und Land pflegen wollen, nicht nur wegen der Verbindung der S-Bahnlinie und der vielfältigen Arbeitsbeziehungen. «Die S-Bahnlinie wird ab Dezember 2020 entlang des Zugersees zweispurig und noch besser.»

An der Zuger Messe präsentiert sich der Kanton Uri auf rund 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche. (Bild: Valentin Luthiger, 19. Oktober 2019)

Des Weiteren reflektierte er über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Uri und Zug und erwähnte als Grundsätze die ländlichen Wurzeln und die bodenständige Grundausrichtung. «Und wir sind überzeugte Demokraten, die wichtige Beiträge an den Bundesstaat leisten. Der Kanton Zug, ich glaube das wissen wir alle, als grösster Zahler in den NFA. Und der Kanton Uri mit den vielfältigen Leistungen für den Verkehr von Norden nach Süden, als Wasserschloss und als Wächter am Gotthard.»

Mit den Worten «In Uri lässt es sich in jeder Beziehung gut leben. Heimat in Uri zu haben, ist ein Privileg. Wir Urner schöpfen Kraft aus unserer Landschaft. Sie stiftet uns Identität, gerade auch, weil der Umgang mit Naturgewalten uns Gelassenheit gelehrt hat», lädt Camenzind zum Besuch der Sonderschau ein. Mit dem Wunsch «Uri, wie es leibt und lebt, das möchten wir Ihnen an der Zuger Messe zeigen. Lassen Sie sich bezaubern und überraschen!», schloss der Regierungsrat seine Rede.