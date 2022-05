Laufsport Schnellste Urner Sprinter gesucht In Altdorf finden wieder die Ausmarchungen für die Titel der schnellsten Urnerin und des schnellsten Urners statt. Gesprintet wird in den Jahrgängen 2007 bis 2015.

Welcher Nachwuchsathlet träumt nicht davon, einmal zuoberst auf dem Podest zu stehen oder gar an wichtigen nationalen oder internationalen Wettkämpfen dabei zu sein? Wer sich hohe Ziele steckt, hat einen weiten Weg vor sich. In der Leichtathletik kann der «Swiss Athletics Sprint» – ein Nachwuchsprojekt von Swiss Athletics – ein erster Schritt auf diesem Weg sein. Es soll den Kindern die Freude am Rennen und der Bewegung vermitteln und dabei helfen, junge Sprinttalente möglichst früh zu erkennen und zu fördern. Den jungen Athleten winkt nicht nur der Titel des schnellsten Urners, sondern für die Sieger der Jahrgänge 2007 bis 2012 auch das Start-Ticket für den Schweizer Final.

Mittlerweilen zählt der «Swiss Athletics Sprint» zu den grössten Urner Nachwuchs-Sportanlässen. Aus diesem Grund sind in der jüngsten Kategorie nur Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2007 bis 2015 startberechtigt. Für alle noch jüngeren Sprinter wird hingegen ein «Pfüderisprint» durchgeführt, wo die Kleinsten eine Strecke von 50 Metern absolvieren können und dafür auch eine kleine Belohnung erhalten.

Kopf-an-Kopf-Rennen vorprogrammiert

Die Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2007 bis 2017 starten ihrer Kategorie entsprechend über die Sprintdistanzen von 50, 60 und 80 Metern. Mitmachen können Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Kanton, wobei jeder Jahrgang eine eigene Kategorie bildet und Mädchen und Knaben getrennt klassiert werden. Die drei Erstplatzierten werden mit Medaillen ausgezeichnet und die Schnellsten der 10- bis 15-Jährigen qualifizieren sich für den Schweizer Final vom 17. September in Winterthur.

Doch vorerst heisst es, am 18. Mai, die schnellen Schuhe zu montieren. Gesprintet wird in Altdorf bei jeder Witterung und anmelden kann man sich vor Ort ab 16 Uhr bis 30 Minuten vor dem Start der betreffenden Kategorie. Nähere Informationen dazu sind zu finden unter www.lcaltdorf.ch oder www.latv-erstfeld.ch. (pd/lur)