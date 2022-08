Laufsport Abendlauf in Seedorf: Tempobolzer Jauch deklassiert die Konkurrenz Ein fulminanter Sturmlauf eines Routiniers und eindrücklich grosse Felder prägten das zweite von den insgesamt drei Urner Abendlaufevents.

Beim zweiten Abendlauf gingen über 500 Teilnehmende an den Start. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 24. August 2022)

Die 28. Auflage der Urner Abendläufe ist in Bezug auf die Vergabe des Gesamtsiegs in der Volkslaufkategorie nach zwei von drei Rennen schon so gut wie entschieden, zumindest bei den Männern. Nachdem er vor Wochenfrist bereits zum Auftakt einen überzeugenden Sieg gelandet hatte, setzte Manfred Jauch am Mittwoch beim zweiten Stelldichein der Feierabendläufer noch eins drauf. Der 47-jährige Altdorfer lief der Konkurrenz bereits in der ersten von drei Runden à 2,2 Kilometer auf und davon. Schliesslich siegte der unverwüstliche Routinier mit einem überaus komfortablen Vorsprung von beinahe 2 Minuten auf den 28-jährigen Schwyzer Triathleten Manuel Arnold, der bereits eine Woche zuvor den 2. Platz belegt, sich jedoch deutlich weniger Rückstand eingehandelt hatte.

Kein Wunder, denn Jauch pulverisierte mit seinem eindrücklichen Husarenritt seine Siegerzeit aus der Vorwoche richtiggehend. Mit 21,50 Minuten blieb er nicht weniger als 32 Sekunden unter seiner eigenen Marke. Weil pro Athlet die zwei schnellsten Zeiten in die Wertung einfliessen, ist Jauch der Gesamterfolg wohl nicht mehr zu nehmen. Arnold müsste beim abschliessenden Rennen eine absolute Fabelzeit erzielen, um das Ruder noch zu seinen Gunsten herumzureissen, was höchst unwahrscheinlich erscheint.

Manfred Jauch (Startnummer 701) gab der Konkurrenz in der Volkslaufkategorie deutlich das Nachsehen. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 24. August 2022)

Bestens gerüstet für den Sarnerseelauf

«Bei den Abendläufen herrscht stets eine super Ambiance. Ich liebe es, hier zu laufen», verriet der Dominator, und er fügte noch an: «Ich finde es sehr gut, dass der Breitensportcharakter im Vordergrund steht und der Fokus auf den Kategorien der Kinder, Jugendlichen sowie Familien liegt. Das macht diesen Anlass sehr speziell und ist sehr gut für den Urner Laufsport.» Jauch selber nutzt die Volkslaufrennen im Seedorfer Reussdelta als Testwettkampf im Hinblick auf sein nächstes Ziel.

Er bestreitet am 4. September im Rahmen des Sarnerseelaufs einen Halbmarathon. 2021 hatte er dort mit 1:09:57 seine persönliche Bestzeit realisiert. «Diesmal bin ich vermutlich nicht mehr ganz so schnell, weil ich die Umfänge etwas reduziert habe. Eine Zeit um 1:12 sollte aber sicherlich drin liegen», so der schnelle Banker, der im Obwaldner Hauptort in der aktuellen Verfassung sicherlich als heisser Kandidat auf den Kategoriensieg bei den Senioren gehandelt werden muss.

Bei den Frauen ist noch alles offen

Im Gegensatz zu den Männern ist bei den Frauen im Hinblick auf den Gesamtsieg noch nichts entschieden. Mit der Erstfelderin Martina Baumann, die interessanterweise den gleichen Jahrgang hat wie Jauch (nämlich 1975), gab es am zweiten Laufabend eine neue Siegerin. Sie steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche um satte 30 Sekunden und verwies die Schattdorferin Sybille Gisler mit über 1 Minuten Vorsprung auf den 2. Platz. Maria Christen, Hospental, und Bernadette Betschart, Flüelen, die beim Auftaktwettkampf die beiden Spitzenplätze belegt hatten, waren nicht am Start. Beide haben noch die Möglichkeit, Baumann von der Spitze zu verdrängen, sofern sie am kommenden Mittwoch beim dritten und letzten Abendlauf überhaupt antreten.

Insgesamt nahmen beim Lauf Nummer zwei 509 Sportlerinnen und Sportler teil. «Das waren rund zehn Prozent mehr als bei der Auftaktveranstaltung, was sehr positiv ist», bilanzierte OK-Präsident Pirmin Walker, und er ergänzte noch: «Mit rund 150 Teilnehmenden fiel das Hauptfeld eindrücklich gross aus. Am meisten gefreut hat mich jedoch die tolle Stimmung auf und entlang der Strecke.»