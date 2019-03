Lawinenniedergang am Gemsstock fordert eine verletzte Person Eine 44-Jährige aus dem Kanton Luzern befand sich mit einer dreiköpfigen Skifahrergruppe ausserhalb der markierten Piste im Bereich «Gemsplangge», als sich plötzlich ein Schneebrett löste.

(pd/pz) Wie die Kantonspolizei Uri am Montag in einer Mitteilung schreibt, zog sich die Frau Verletzungen zu und wurde durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen.