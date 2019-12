Video Lawinenniedergang auf Skipiste bei Andermatt: sechs Personen geborgen, keine Vermisstmeldungen eingegangen Auf einer Skipiste im Gebiet Oberalppass hat sich am Donnerstagmorgen eine Lawine gelöst. Bis jetzt konnten sechs Personen geborgen werden. Die Suche läuft weiter, die Polizei geht aber davon aus, dass sich keine Menschen mehr unter den Schneemassen befinden.

Blick auf die verschüttete Piste. Leserreporter: Markus Betschart

«Wir hören erst auf, wenn der Kegel zu 100 Prozent durchsucht ist», sagte Einsatzleiter Reto Pfister im Rahmen einer Medienkonferenz in Andermatt. Zurzeit gelte niemand mehr als vermisst, so der Kommandant der Kantonspolizei Uri. «Wir können aber nicht davon ausgehen, dass sich niemand mehr unter den Schneemassen befindet.» Die Suche läuft also weiter. Der Lawinenkegel misst 60 mal 300 Meter.

Pistenchef Carlo Danioth Florian Arnold

Laut Pistenchef Carlo Danioth sei dies als kleine bis mittlere Lawine einzustufen. Sechs Personen konnten geborgen werden, davon zwei leicht Verletzte, die mit der Rega ins Kantonsspital Uri geflogen wurden. Vier Personen blieben unverletzt. Bei den Involvierten handelt es sich um Schweizer Bürger. Die Lawine hatte sich am Donnerstagvormittag um zirka 10.47 Uhr gelöst. Sie verschüttete die markierten Skipiste, die vom Schneehüenerstock zum Oberalppass führt.

8 Bilder 8 Bilder Mit Helikopter und Hunden wird nach allfälligen Verschütteten gesucht. Urs Flueeler, KEYSTONE

Ursache noch unklar

Kommandant Reto Pfister an der Medienkonferenz Florian Arnold

Wie es zum Lawinenniedergang gekommen ist, sei noch unklar. «Es ist noch zu früh, etwas zu sagen», sagte Pfister. Die Ermittlungen laufen. Für die Angehörigen wurde unter der Nummer 041 874 53 60 eine Hotline eingerichtet. Ein Ermittlungsverfahren läuft zurzeit auf polizeilicher Basis, die Staatsanwaltschaft sei informiert, jedoch noch nicht tätig geworden. Denn noch könne nicht abgeschätzt werden, ob die Lawine etwa durch einen Skifahrer ausgelöst worden ist.

Die Suche läuft nun weiter, bis es die Verhältnisse nicht mehr zulassen, so Pistenchef Carlo Danioth. Im Einsatz stehen die Kantonspolizei Uri, die Alpine Rettung und die Rega. Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung gilt für die Region Andermatt momentan die Gefahrenstufe 3 «erheblich». In den vergangenen Tagen hat es im Gebiet viel Neuschnee gegeben.

Hier filmt ein Skifahrer aus der Gondelbahn, wie sich die Lawine löst:

Dieses Leserreporter-Video zeigt, wie nach den Verschütteten gesucht wird:

Nach dem Lawinenniedergang sei die Piste sofort gesperrt worden. Carlo Danioth hatte als Unfallplatzkommandant zu klären, ob die Situation für die Suchenden zumutbar war – denn die Gefahr einer Nachlawine konnte nicht ganz ausgeschlossen werden. Gesucht wurde zum einen mit Lawinensuchgeräten, allerdings sind solche bei Pistenskifahrern nicht üblich. Eingesetzt wurden auch spezielle Geräte, welche auf elektronische Geräte wie Natels reagieren. Zudem wurden Suchhunde eingesetzt. Die Rettungskräfte begannen zu sondieren. In der dritten Phase wurde schliesslich der Schnee mit Pistenfahrzeugen abgetragen. Diese Arbeiten laufen noch.

Bei der Lawine handelte es sich laut Carlo Danioth um eine Gleitschneelawine. Bei dieser spielt Bodenwärme eine Rolle, die durch den liegenden Schnee isoliert werde, wie Danioth erklärt.

Schock für neuen CEO

Erst seit Kurzem ist Rainer Flaig neuer CEO der Skiarena Andermatt-Sedrun. «So ein Ereignis schmerzt», sagt Flaig. «Es ist sehr wichtig, dass meine Leute ihren Job machen.» Es gelte nun, gewisse Sicherheitspunkte zu überprüfen. Es sei eine Naturpiste, die gewissen klimatischen Verhältnissen ausgesetzt sei. Entsprechend schwierig sei es, zu prognostizieren. «Es ist selbstverständlich unser Job, für sichere Pisten zu sorgen. Das werden wir auch weiter machen. Entsprechend gehen wir nicht einfach in den Tagesbetrieb über», so Flaig. Die entsprechende Piste bleibt morgen Freitag sicher noch geschlossen.

Snowboarder löst Lawine am Piz Nair aus

Auch am Piz Nair bei St. Moritz GR ist am Stephanstag eine Lawine niedergegangen. Ein 36-jähriger Snowboarder, der zu einer Vierergruppe gehörte, hat sie ausgelöst. Die Wintersportler waren ausserhalb der markierten und gesicherten Pisten unterwegs. Der 36-Jährige wurde rund 400 Meter von den Schneemassen mitgerissen. Später flog ihn die Rega ins Spital nach Chur.