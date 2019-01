Lawinenniedergang in Silenen fordert eine Verletzte In Silenen ging am Donnerstagnachmittag eine Lawine nieder und hat einen Mann und seine Begleiterin mitgerissen. Der Mann konnte sich selbst befreien, während die 43-jährige Frau von der Rega verletzt geborgen und in ein ausserkantonales Spital geflogen werden musste.

Kurz vor 14 Uhr erhielt die Kantonspolizei Uri am Donnerstag via Rega die Meldung, dass in Silenen im Gebiet Hoch Fulen / Griesstal / Rotgrad eine Lawine niederging und zwei Personen mitriss. Ein Mann wurde teilweise und seine Begleiterin vollständig verschüttet, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Der Mann konnte sich selbständig aus den Schneemassen befreien. Die 43-jährige Frau konnte durch ihren Begleiter und Drittpersonen geortet und aus der Lawine befreit werden. Sie erlitt Verletzungen und wurde durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der 55-jährige Mann blieb unverletzt. (pd/zfo)